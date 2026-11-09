Двукратната олимпийска шампионка по синхронно плуване Мария Шурочкина е настанена в реанимацията на московска болница с опасност за живота, след като пострада изключително сериозно при пожар в жилището си.

31-годишната спортистка сама предизвикала огнената стихия. Тя неправилно опитала да зареди гориво за биокамината в апартамента си, разположен на 17-ия етаж в един от луксозните бизнес комплекси в западната част на Москва.

Шурочкина изскочила от дома си със запалени дрехи. Съседите излезли на стълбищната площадка, тъй като димът се разпространил из сградата, а огънят се виждал от съседните кооперации. Състезателката по синхронно плуване е намерена на стълбите и веднага е извикана Спешна помощ.

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и сестра певицы Нюши Мария Шурочкина чуть не сгорела из-за биокамина в Москве. По данным Mash на спорте, всё произошло, когда она заправляла биокамин в своей квартире на 17-м этаже в ЖК "Свой". На спортсменке вспыхнула одежда. Поэтому у неё ожоги I и II степени. Шурочкину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мария дважды брала золото ОИ (Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2021), а также становилась многократной чемпионкой мира и Европы. Она также является младшей сестрой певицы Нюши. Её отец Владимир Шурочкин ранее выступал в составе группы "Ласковый май". — dymkag (@dymkag) November 9, 2026

Спортистката е откарана в болница. След нейното настаняване лекарите променили първоначалната диагноза от средни наранявания на тежко състояние с опасност за живота, тъй като площта на изгарянията се увеличила до 32% от тялото.

От разпространената информация става ясно, че огънят е оставил Мария Шурочкина без кожа на главата, шията, гърдите, корема, ръцете и китките. Заради това на тези места кръвообръщението е нарушено, клетките умират и започва некроза на тъканите. Това повишава риска за живота ѝ заради шока на организма, обезводняването и инфекциите.

При стабилизиране на състоянието на олимпийската шампионка от Рио 2016 и Токио 2020 ще бъдат направени няколко операции, включително такива за присаждане на кожа.

Освен двете олимпийски титли, Шурочкина има 11 златни медала от световни първенства и шест от европейски шампионати. Тя е двукратна шампионка от Универсиадата в Казана през 2013 г.