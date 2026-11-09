Двукратната олимпийска шампионка по синхронно плуване Мария Шурочкина е настанена в реанимацията на московска болница с опасност за живота, след като пострада изключително сериозно при пожар в жилището си.

31-годишната спортистка сама предизвикала огнената стихия. Тя неправилно опитала да зареди гориво за биокамината в апартамента си, разположен на 17-ия етаж в един от луксозните бизнес комплекси в западната част на Москва.

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Шурочкина изскочила от дома си със запалени дрехи. Съседите излезли на стълбищната площадка, тъй като димът се разпространил из сградата, а огънят се виждал от съседните кооперации. Състезателката по синхронно плуване е намерена на стълбите и веднага е извикана Спешна помощ.

Спортистката е откарана в болница. След нейното настаняване лекарите променили първоначалната диагноза от средни наранявания на тежко състояние с опасност за живота, тъй като площта на изгарянията се увеличила до 32% от тялото.

От разпространената информация става ясно, че огънят е оставил Мария Шурочкина без кожа на главата, шията, гърдите, корема, ръцете и китките. Заради това на тези места кръвообръщението е нарушено, клетките умират и започва некроза на тъканите. Това повишава риска за живота ѝ заради шока на организма, обезводняването и инфекциите.

При стабилизиране на състоянието на олимпийската шампионка от Рио 2016 и Токио 2020 ще бъдат направени няколко операции, включително такива за присаждане на кожа.

Освен двете олимпийски титли, Шурочкина има 11 златни медала от световни първенства и шест от европейски шампионати. Тя е двукратна шампионка от Универсиадата в Казана през 2013 г.

Редактор: Калина Петкова

Източник: БГНЕС