В началото на новата работна седмица гости в „Пресечна точка” бяха журналистът Александър Симов, политологът Милен Желев и музикантът Стоян Михалев.

Първата тема, която коментираха тримата, беше за реакциите на регулаторите към големите търговски вериги и глобите за нелоялни търговски практики.

Гостите на предаването обсъдиха и стрелбата в полския град Краков през уикенда, когато загинаха шестима, а 16 бяха ранени.

Цялото предаване гледайте във видеото.