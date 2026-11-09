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В началото на новата работна седмица гости в „Пресечна точка” бяха журналистът Александър Симов, политологът Милен Желев и музикантът Стоян Михалев.
Първата тема, която коментираха тримата, беше за реакциите на регулаторите към големите търговски вериги и глобите за нелоялни търговски практики.
Гостите на предаването обсъдиха и стрелбата в полския град Краков през уикенда, когато загинаха шестима, а 16 бяха ранени.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Редактор: Никола Тунев