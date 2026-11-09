В живота си често се борим с баланса между кариера, семейство и лични нужди. В този вихър лесно забравяме, че истинското ни сияние идва отвътре. В новия епизод на NOVA LAB ГРИЖА Даниела Пехливанова ни среща с две вдъхновяващи жени – Екатерина Стоянова, предприемач и майка на три деца, основател на бранд за женско здраве, и Ксения Момчилова, спортист и ключов член на екипа. Те ни показаха как да открием път към пълноценно здраве и увереност.

Митът за "супермама" и силата на почивката

Екатерина Стоянова открито признава, че не успява да се справи с всичко сама. Нейният личен опит доказва колко е важно да ценим съня. Тя е стигнала до решението да осигурява почивка за себе си, дори с цената на делегиране. Една от големите й победи за външността е да излиза без фон дьо тен, защото е осъзнала, че истинската увереност и жизненост идват отвътре, а не от грима.

Когато жените искат да бъдат чути

Ксения Момчилова споделя, че работата ѝ често е психологическа. Жените търсят да бъдат чути и задават: „Мога ли да ви се доверя? Ще подейства ли?“. Това недоверие е показателно за нуждата от емоционална подкрепа.

Ксения разказа истории за интимни проблеми, които рушат бракове, и за изтощени майки със следродилна депресия. Нейната мисия е да предлага не само продукти, но и разбиране, защото "изпитвам безумно много удовлетворение, защото виждам, че сме помогнали на хора."

Бързи решения: Капанът на краткосрочните резултати

Всички искаме резултати „от днес за утре“. "Хората са нетърпеливи... искат до средата на деня вече да се видели резултат от тяхната работа," посочва Ксения. Тази нагласа ни прави уязвими за фалшиви обещания, като медикаменти за отслабване като Оземпик. Ксения предупреждава, че те могат да работят временно, но носят рискове и йо-йо ефект. Истинската промяна изисква устойчив подход, а не бързи чудеса.

"Промяната започва отвътре навън": Чуйте тялото си

За Екатерина философията "Промяната започва отвътре навън" е водеща. Тя призовава да слушаме тялото си – умора, подуване, кожни проблеми – защото те са сигнали. Не е нужно да се примиряваме, когато тялото ни говори. Истинската грижа е цялостна, а не просто прикриване на симптомите.

Да разбием табутата: Менопауза и интимно здраве

Менопаузата и интимното здраве не бива да са табу. Вместо примирението „то ще мине“, Ксения съветва за движение и спорт през менопаузата – това е ключово за мускулната и костна маса. Качествените пробиотици са важен елемент за интимното здраве, като е от значение и тяхното съхранение. Разговорите за тези теми трябва да станат открити, за да се намерят работещи решения.

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Красотата като отражение: Чревен микробиом и нутрикозметика

Красотата е отражение на вътрешното здраве. Кожни проблеми често показват дисбаланс в чревния микробиом – нашия "втори мозък", който влияе и на апетита. Нутрикозметиката подпомага кожата отвътре навън, стимулирайки производството на колаген. Екатерина споделя, че е постигнала самочувствие да не ползва фон дьо тен благодарение на тези продукти. Това е вътрешната светлина, която няма нужда от грим.

Стареенето: Приемане и вътрешна сила

В епохата на филтри и социални мрежи, стареенето не е провал. Екатерина е приела естествения си вид – без грим, с по-къса коса – и това парадоксално ѝ е донесло повече увереност. "Забелязвам, че хората ме харесват повече така... от вътрешно излъчване," казва тя. Вътрешната нагласа и самоувереност са по-силни от всеки грим и всяка мода.

Четирите златни съвета

Сън

Вода

Хранене и движение

Нека тези четири елемента бъдат основната инвестиция в нашето здраве и красота. Време е да спрем да се примиряваме, да търсим истински, устойчиви решения и да общуваме по-открито за своите проблеми, категорични са и двете.

Целия епизод на подкаста NOVA LAB Грижа може да видите в YouTube на @novalabofficial.