Всички 24 бързи и пътнически влака, които ежедневно обслужват гара Павликени, ще продължат да се движат и с новия График за движение на влаковете за 2027 г., уверяват от БДЖ. Не се предвижда отпадане на нито един от съществуващите влакове, нито ограничаване на досегашните възможности за пътуване на жителите и гостите на общината.

И през 2027 г. пътуващите от и до Павликени ще могат да използват директните бързи влакове по направленията София – Варна – София, Враца – Варна – Враца, София – Горна Оряховица – София и София – Русе – София.

Съществуващото обслужване осигурява следните директни връзки:

7 бързи влака от Павликени за София и 7 в обратното направление;

бързи влака от и 7 в обратното направление; 5 бързи влака от Павликени през Горна Оряховица за Варна и 5 в обратното направление;

бързи влака от и 5 в обратното направление; 2 бързи влака от Павликени за Русе и 2 в обратното направление.

Данните сочат, че на ден под 100 пътници от Павликени ползват жп транспорт. Това означава средно около 4 - 5 заминаващи пътници на влак. Тези показатели са съществен фактор при планирането на транспортната услуга и определянето на спирките на отделните категории влакове.

Въпреки сравнително ниския пътникопоток, БДЖ запазва съществуващото обслужване на гарата, като по този начин гарантира възможностите за пътуване на жителите и гостите на община Павликени.

При планирането на графика БДЖ отчита не само потребностите на отделните населени места, но и интересите на всички пътуващи по съответните направления. Искането за допълнително спиране на експресните влакове в Павликени не е обосновано нито от съществуващото железопътно обслужване на града, нито от отчетения пътникопоток.

Експресните влакове са допълнителна транспортна услуга, която има за цел да осигури по-бързо придвижване на пътниците на дълги разстояния чрез ограничен брой междинни спирания. Тези влакове не са предназначени да обслужват всяка гара по маршрута си и не е предвидено да спират дори в градове със значително по-голямо население от Павликени.

Добавянето на междинни спирания, които вече са осигурени с достатъчен брой бързи и пътнически влакове, би обезсмислило тази услуга и би довело до увеличаване на времето за пътуване на значително по-голям брой пътници.

Всички тези обстоятелства бяха подробно разяснени на проведената на 30.10.2026 г. среща с кмета на община Павликени, инж. Емануил Манолов. В хода на разговора той изрази принципно разбиране към представените данни и аргументите за организацията на железопътното обслужване, като пое ангажимент да внесе необходимата яснота сред жителите на общината.

БДЖ уважава правото на гражданите да изразяват своето мнение и да поставят въпроси, свързани с обществения транспорт. Същевременно считаме, че общественото обсъждане следва да се основава на коректна информация и реалните параметри на предлаганата услуга.