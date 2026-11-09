Шестнадесет работници загинаха след експлозия в металургичен завод близо до западния турски град Алиага, окръг Измир. Ранените при експлозията са 13. Трима от тях са в тежко състояние.

Според първоначалните констатации инцидентът възникнал в резултат на скъсване на мостов кран по време на отливане на течна стомана и пропадането му в електродъговата пещ.

Ранените работници са транспортирани в различни болници в региона, а за пълното изясняване на инцидента са предприети необходимите проверки и разследване. Очевидец на инцидента разказва пред медиите, че експлозията била изключително силна.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait tesiste patlama meydana geldi. İzmir Valiliği patlamada 6 işçinin hayatını kaybettiğini, 13 işçinin yaralandığını açıkladı. Valilik, 8 işçinin ise göçük altında olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre, patlamanın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği bildirildi. — Egedesonsöz (@egede_sonsoz) November 9, 2026

„Сякаш земята се размести под краката ни. Помислих, че е земетресение. Когато погледнах към отсрещната фабрика, излизаше черен дим“, казва той.

Президентът Ердоган е получил подробна информация за инцидента от министъра на вътрешните работи Мустафа Чифтчи и министъра на енергетиката и естествените ресурси Алпарслан Байрактар.

Министърът на правосъдието Акън Гюрлек заяви, че прокуратурата в Менемен - град близо до Измир - незабавно е започнала разследване.