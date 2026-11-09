Близо 1,2 млн. щатски долара, укрити по телата на шестима души, бяха открити при проверка на автомобил на граничния пункт „Лесово“. Парите не били декларирани пред митническите власти, съобщиха от МВР и Агенция „Митници“.

Ван с чуждестранна регистрация пристигнал на пункта на път от Молдова към Турция. Автомобилът бил управляван от молдовски гражданин, а граничните полицаи го отклонили за допълнителна проверка.

При обиска на шофьора и петимата пътници митническите инспектори установили, че всеки от тях носи под дрехите си еластичен колан, в който били скрити вакуумирани пакети с банкноти от по 100 долара.

Снимка: Агенция „Митници“

У петима от проверените били намерени по 200 000 долара, а у шестия - 199 900 долара. Така общата сума достигнала 1 199 900 щатски долара, равняващи се на над 1,07 млн. евро.

Сред пътуващите са трима мъже и три жени. Петима са молдовски граждани, а една от жените притежава и румънско гражданство. Всички са задържани в Граничното полицейско управление в Елхово, а откритите пари са иззети. По случая са образувани шест отделни досъдебни производства. Разследването се води от митнически инспектор под наблюдението на Районната прокуратура в Ямбол.