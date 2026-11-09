Петкратният олимпийски шампион и носител на 11 световни титли по джудо Теди Ринер обяви кандидатурата си за президентските избори във Франция догодина. Новината съобщи самият той във видео, публикувано в социалните мрежи

„Знам какво ще кажат за мен: „Той е луд“, „Не е от техните среди.“, „Не познава правилата на играта.“, „Никога не се е занимавал с политика“. Ако отказът да наведа глава и отказът да приема хаоса ме правят луд, тогава да, напълно луд съм", казва 37-годишният спортист, който е родом от Гваделупа.

„Няма да бъда от онези, които гледат как страната гори, докато си търсят оправдания. Не съм прекарал живота си зад чиновническо бюро. Борбата винаги е била част от мен. Знам какво означава да падаш и да се изправяш отново“, добавя най-великият джудист в историята на Франция.

La résignation n'est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l'heure est venue de prendre ses responsabilités. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027. #TeddyRiner2027 #Présidentielle2027 #LaFrancequonveut https://t.co/nM7rTfyTrH — Teddy Riner (@teddyriner) November 9, 2026

В обширно интервю за вестник "Паризиен" легендата на спорта каза, че възнамерява да продължи кариерата си на джудист и дори да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. - „ако длъжността ми го позволява и ако французите ми дадат това право“.

Ринер обясни, че решението му да се кандидатира датира от периода след Олимпиадата в Париж, когато видял страната си „обединена, горда и щастлива, а само няколко седмици по-късно - отново разделена“.

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Макар да признава, че „кандидатите вече са много“, той уверява, че възнамерява „да стигне докрай“ и не би предприел тази стъпка, ако не смята, че има „всички шансове за успех“.

„Единственият риск, който виждам днес, е примирението да се избира между две възможности - тези на крайностите“, олицетворявани според него от „Национален сбор“ и „Непокорна Франция“. Джудистът твърди, че не е нито десен, нито ляв.