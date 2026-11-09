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Париж обвини Техеран за кибератаките срещу фризери във френските супермаркети. Според прокуратурата разследването показало употребата на фарси и наличието на IP адреси, сочещи към устройства в Иран.
Френският външен министър обвини групата „Шахид Кавех”, свързана с Иранската революционна гвардия, и заяви, че ще има общоевропейски санкции срещу Техеран. Вече има издадена международна заповед за арест за лидера на групата и двамата му заместници.
Посланикът на Техеран вече е повикан във френското Външно министерство.
Редактор: Калина Петкова