Жителка на Ловеч започна гладна стачка в знак на протест срещу некачественото, според нея, изпълнение на строително-монтажните работи по националната програма за енергийна ефективност.

Дарина Дочева, която по професия е експерт в областта на строителството и строителния надзор, твърди, че санирането на нейния блок се извършва по скандално непрофесионален начин.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

По думите ѝ проблемите на сградата вече са били медийно осветени в предаването „Здравей, България“ по NOVA, но към момента реален отзвук и развитие по казуса от страна на отговорните институции няма.

Недоволството сред обитателите на блока е масово. Освен сериозните технически пропуски в изпълнението, хората са изправени и пред системно забавяне на предвидените срокове за завършване на ремонта, което прави нормалното обитаване на жилищата изключително трудно.

Случаят в Ловеч не е изолиран. По неофициални данни проблемът с лошото качество на санирането засяга над 100 блока в цялата страна.

Сигналите на недоволните граждани вече са обект на мащабни проверки от страна на прокуратурата, но засега конкретни резултати и санкции за виновните строителни фирми все още липсват.