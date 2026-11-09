Двама рибари спасиха пианист, паднал от круизен кораб, след като прекарва повече от девет часа във водите на Тихия океан на около 32 километра от брега в близост до калифорнийския град Сан Клементе.

Мъжът е казал, че е пианистът на Ovation of the Seas - 14-палубен круизен кораб с водоизместимост 169 000 тона. По данни на бреговата охрана на САЩ той е откаран в болница, а в момента е в ход разследване как е попаднал зад борда.

Според властите спасеният успява да се задържи на повърхността на водата в продължение на около 9 часа преди Шон Нортън и Грант Гарет, които се връщат от риболов край остров Каталина, да го забележат.

След спасителната операция рибарите подават сигнал за спешна помощ, на който се отзовават спасители от Нюпорт Бийч.

Нортън смята, че необичайно високите температури на океана вероятно са изиграли ключова роля за оцеляването на мъжа, въпреки дългото време, прекарано във водата. „Имаме тази екстремна година на супер „Ел Ниньо“. Човекът е изкарал вероятно 10 часа във водата, но тя е била с температура около 24 градуса по Целзий“ обяснява той. „При други обстоятелства, в някоя друга година, той нямаше как да оцелее“, отбелязва Нортън.

Обстоятелствата, довели до падането на члена на екипажа от круизния кораб, все още се разследват. От Royal Caribbean Group потвърждават информацията за инцидента, като добавят, че оказват съдействие на служителя си след преживяното изпитание.