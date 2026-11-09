„Той беше преживял най-лошото, което светът можеше да му причини. Беше познал жестокостта на човека, но въпреки това продължаваше да живее… и любовта към човека беше пуснала корени в сърцето му". Това е посланието, което оставя един от героите във филма "Сърцето на звяра" на непознат с куче, когото среща в дивата природа.

Филмът разказва за оцеляването и връката между бившия военнослужещ от специалните части Джеймс Белмонт и неговото бойно куче - немската овчарка Один. Двамата са преминали заедно през ада на войната и са се научили да разчитат един на друг, когато животът им зависи от това. В „Сърцето на звяра“ Брад Пит влиза в ролята на Джеймс, който пътува заедно с Один в дивата природа на Аляска. И двамата са белязани физически и психически от военната си служба, но връзката помежду им остава непоклатима, а доверието - най-силното оръжие, което притежават. Оцелявали неведнъж заедно, разчитайки един на друг, те претърпяват самолетна катастрофа сред безмилостна природа. "Сърцето на звяра" е история за изпитанието на човешкия дух, за предаността и истинската обич между човека и кучето.

Снимка: Getty Images

И макар, че в сюжета действието се развива в Аляска, филмът е заснет в Нова Зеландия.

Режисьорът на лентата е Дейвид Айър, а в актьорския състав са още Джей Кей Симънс и Анна Ламбе. Сценарият е на Камерън Александър. Продуценти са компанията Plan B Entertainment на Брад Пит, Temple Hill Entertainment и Wild Chickens Productions на Деймиън Шазел и Оливия Хамилтън. Зад камерата застава Мауро Фиоре, чиято операторска работа във филма "Аватар" му носи „Оскар“.

Снимка: Getty Images

Колкото до Один, в реалния живот той е немската овчарка Убер - бивше полицейско куче, участвало и в планински спасителни операции в Нова зеландия. Всъщност за ролята са използвани общо четири кучета – Убер и тримата му синове Сийка, Райкър и Хондо. Те са изпълнявали различни сцени според уменията си, включително по-сложните физически изпитания.

Основната снимачна база на продукцията е Куинстаун, разположен на брега на езерото Уакатипу в Централно Отаго. В лентата самолетът на Пит пада в езеро с наситено сини ледникови води, заобиколено от планински върхове. Това е езерото Уакатипу, което е изключително впечатляващо със своята красота.

Снимка: iStock

Оформено е от ледници и има Z-образна форма, а бреговете му са обградени от планинската верига Римаркабълс. Героят на Брад Пит - Джеймс, преминава през планината Римаркабълс и лови риба по каменистите брегове на река близо до Гленорки.

Снимка: iStock

През май 2025 г. списание GQ публикува видео от фотосесия за корицата си, в което Брад Пит кара ретро мотоциклет в района на Гленорки и се движи покрай езерото Уакатипу. Това са същите пейзажи, които се появяват и във филма.

Brad Pitt, GQ Blockbuster yaz sayısı için Yeni Zelanda’nın Glenorchy Kasabası’nda objektiflerin karşısında geçti. @GQTurkiye https://t.co/5lHTA07L9X — Club Regista Entertainment (@RegistaEnt) May 30, 2025

Снимачните екипи изграждат голяма база близо до Гленорки – малко селище с около 200 жители в северния край на езерото Уакатипу, което е вход към националния парк „Маунт Аспайринг“. За достигане до снимачните площадки в района са използвани хеликоптери, лодки и хидроплан. Брад Пит е забелязан по време на снимки близо до Кинлок, на западния бряг на езерото.

Снимка: Езелото Уакатипу в Гленорки, iStock

Речните долини, буковите гори и планинските проходи около Гленорки са познати от продукциите по „Властелинът на пръстените“, които използват околните пейзажи за пресъздаването на Исенгард и Лотлориен. В "Сърцето на звяра" те се превръщат в Аляска.

Снимка: Националният парк „Маунт Аспайринг“, iStock

Националният парк „Маунт Аспайринг“ обхваща 3555 квадратни километра долини, оформени от ледниците, алпийски езера и планински върхове. Той осигурява най-труднодостъпните природни терени във филма. По думите на Айър на някои от снимачните площадки едва имало място, на което човек да стъпи. „Аз често работех с камерата. Бяхме сред тази сурова дива природа и усещахме цялата ѝ сила“, разказва режисьорът.

В региона Фиордланд екипът на "Сърцето на звяра" разполага лагер и на територията на друг обект от световното наследство на ЮНЕСКО – Националния парк „Фиордланд“.

Снимка: Националния парк „Фиордланд“, iStock

Там те използват суровия и хълмист терен на Милфорд Саунд.

Дейвид Айър разказва подробно за снимките на целия филм в Нова Зеландия и за предизвикателствата, свързани с тях. Той споделя: „Снимахме в Нова Зеландия, предимно на Южния остров, който е зашеметяващ и невероятен. За всички практически цели това е Аляска – не можете да откриете разликата. Снимахме сред ледници, където никой не беше снимал досега. Това изискваше много координация с правителството на Нова Зеландия и природозащитни организации, за да им покажем, че ще спазваме правилата и ще се отнасяме с уважение към тази свещена земя, без да ѝ вредим".

Снимка: Националния парк „Фиордланд“, iStock

Режисьорът разказва, че по време на снимките имало места, на които почти нямало къде да се стъпи. Той допълва: „Тогава възниква въпросът: как да вкараме камера там? Как да осигурим достъп на хората си? Сценарият подвеждаше – става дума за един мъж и едно куче, колко трудно може да бъде? Но всичко се оказа мащабно. На практика трябваше сами да изградим необходимата инфраструктура. Навлизахме в изключително отдалечени райони, а до една от локациите трябваше да стигнем с хеликоптер и бяхме ограничени до три курса с оборудване. Нямаше дори къде да се стъпи! Качихме Брад и кучето в хеликоптер, оставихме ги на един планински хребет и просто ги заснехме как вървят.“

Отвесните гранитни скали на Милфорд Саунд се издигат на повече от 1200 метра над водата, връх Митре Пийк се отразява в тъмните води на фиорда, а дъждовната вода се спуска по скалите и образува стотици временни водопади.

Снимка: Милфорд Саунд, iStock

Един от операторите - Сасафраз Маршал-Джонсън, споделя впечатленията си от работата по продукцията: „Този филм ме подложи на по-голямо изпитание от всичко, по което съм работила досега, и съм много горда, че бях част от него. Да седя в киносалона и да гледам заснетите кадри, знаейки колко усилия сме положили, е най-удовлетворяващото професионално преживяване досега".

"Сърцето на звяра" е изключително емоционален филм - трудно е зрителят да остане безразличен към съдбата на Джеймс и Один. А пейзажите, сред които се развива самото действие, сякаш са отделен герой, който създава всички необходими условия, за да бъде разкрита силната и искрена връзка между един войник и неговото бойно куче. Един силен разказ и една зашеметяващо красива природа - в пълен синхрон, който успява да стопли сърцето.