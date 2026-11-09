Европейците ще участват в разговорите за Украйна, които започват утре в Абу Даби, обяви френският външен министър.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че преговорите могат да се състоят само след като бъде постигнато прекратяване на огъня. По думите ѝ разговорите трябва да се проведат в подходящ формат, най-вече с участието на НАТО и държавите от Европейския съюз.

В интервю за „Си Би Ес” президентът Доналд Тръмп заяви, че смята, че войната ще приключи скоро, и предположи, че евентуално бъдещо споразумение ще промени границите на Украйна.

Говорителят на Кремъл обаче заяви, че преговорите в Абу Даби ще бъдат тристранни и в тях няма да бъдат включени европейски представители. „Що се отнася до присъствието на европейците, Вашингтон има свои собствени канали за комуникация с тях, а Украйна също разполага със свои канали за връзка с Европа. Изглежда, че те разработват собствен механизъм за координация. Повтарям отново - преговорите в Абу Даби ще бъдат тристранни”, заяви Димитър Песков.

„Нямам съмнение, че с Марко Рубио споделяме общо разбиране, че в крайна сметка Европа трябва да има своето място на масата за преговори, тъй като тук всъщност става въпрос за европейски позиции – такива, каквито току-що отново очертах. Напълно ясно е, че само Украйна може да реши бъдещето на Украйна”, каза министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул.