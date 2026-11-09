Повдигнаха обвинение на мъжа, който беше задържан за катастрофата от 7 ноември в Гривица, при която загина 3-годишно дете. В момента на удара то пресичало пътното платно.

На мястото на инцидента незабавно били изпратени разследващи, автоексперт и съдебен лекар, които извършили оглед. Установено било, че първоначалният вид на местопроизшествието е бил променен, тъй като майката на детето веднага взела тялото и го внесла в къщата. Въпреки това откритите на пътното платно следи категорично потвърждават, че ударът настъпил върху платното за движение.

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици, както на място, така и в лаборатория са отрицателни. По данни на разследването той напуснал местопроизшествието веднага след сблъсъка. Водачът обяснил, че направил това, за да се предпази от саморазправа от страна на близки на детето, които били агресивни.

Автомобилът доброволно е предаден от бащата на задържания на органите на реда за технически оглед и експертизи.

Поради ескалиралото напрежение в Гривица институциите осигурили засилено полицейско присъствие с цел опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите.

Шофьорската книжка на задържания е отнета. Наложена му е забрана да напуска страната и мярка за неотклонение "подписка" поради чистото му съдебно минало, отрицателните проби за алкохол и наркотици и оказаното от него съдействие.

Разследването по случая продължава.