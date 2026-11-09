Републиканският конгресмен Томас Маси от щата Кентъки предприе стъпки за започване на процедура по импийчмънт срещу министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Той е внесъл резолюция в Камарата на представителите, като гласуването по нея може да се проведе още до средата на седмицата, съобщава SkyNews.

Документът, внесен от Маси, се фокусира основно върху войната с Иран. В него се споменават и действията на Хегсет във връзка с американските военни операции в Йемен и Венецуела.

Конгресменът заяви, че процедурата срещу Хегсет ще бъде „много по-лека“ в сравнение с това, което очаква самия него, след като републиканците загубят контрола над Конгреса през следващата година.

Ще има изслушвания и съдебни процеси Томас Маси

Развитието идва на фона на предстоящата смяна на мнозинството в двете камари на Конгреса. Демократите спечелиха междинните избори по-рано този месец и планират разследвания срещу представители на администрацията на Доналд Тръмп.

Самият Хегсет съобщи, че ще даде пресконференция във вторник. Това ще бъде първата му подобна публична изява от повече от 180 дни. Министърът заяви, че е готов да защити решенията, които е взел заедно с президента Доналд Тръмп по отношение на Иран и Венецуела.

Ако оспорвате това, което направихме в рамките на операциите „Epic Fury“ и „Rough Rider“, или залавянето на Николас Мадуро, всъщност оспорвате действията на военнослужещите и постигнатото от тях, което е историческо Пийт Хегсет

Той е подложен на критики от демократите за начина, по който ръководи Пентагона. Очаква се бъдещите разследвания в Конгреса да обхванат и решението му да освободи председателя на Обединения комитет на началник-щабовете.

След поемането на контрола над двете камари на Конгреса през януари демократите възнамеряват да разследват и други представители, свързани с администрацията на Тръмп. Сред тях са милиардерът Илон Мъск и новият началник на кабинета на президента Стивън Милър. Очаква се и двамата да получат призовки от Конгреса.

Робърт Гарсия от Калифорния, който се очаква да оглави влиятелната Комисия по надзор в Камарата на представителите, заяви, че разследването ще се съсредоточи върху участието на Мъск в дейността на Департамента за правителствена ефективност (DOGE) и съкращаването на хиляди федерални служители през миналата година.

Гарсия посочи, че ще бъде разгледана и ролята на Милър в строгата имиграционна политика на Тръмп. Тя включваше операции в Минесота, при които двама души бяха застреляни смъртоносно от федерални служители.

Мисля, че има голям интерес не само от страна на нашата комисия, но и от комисиите в целия Конгрес да разговарят с Мъск Робърт Гарсия

По думите му Милър участва пряко във вземането на важни политически решения в администрацията, което налага парламентарен контрол и разследване.

Демократите възнамеряват да поставят акцент и върху здравеопазването. Те обещават бързи действия по законодателни инициативи за прекратяване на войната с Иран и отмяна на част от митата, въведени от Тръмп. Част от тях настояват и за мерки в подкрепа на чистата енергия.

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис, който се очаква да стане председател на долната камара през януари, заяви, че партията му ще подкрепи процедурата по импийчмънт срещу Хегсет. Той неколкократно е определял позицията си като категорична подкрепа. Според него министърът е „злоупотребил с властта си“ и е „подкопал националната ни сигурност“.

Пийт Хегсет трябва да си тръгне. Вярвам, че тази резолюция ще получи изключително силна подкрепа Хаким Джефрис

За окончателното отстраняване на министъра обаче ще е необходимо одобрението на две трети от Сената - 67 от общо 100 сенатори. Демократите разполагат с 54 места.

В четвъртък Джефрис публикува и въпроса: „Защо Пийт Хегсет все още е на поста си?“

Доналд Тръмп досега избягва да отговори директно дали обмисля да освободи военния си министър. В същото време президентът неведнъж е изразявал подкрепата си за ръководителя на Пентагона. В събота той сподели видео в социалната си мрежа Truth Social, без да даде обяснение за публикацията.

Бившият водещ на Fox News Хегсет е противоречива фигура дори в собствената си Републиканска партия.

Импийчмънтът е процедура, чрез която законодателен орган повдига официални обвинения срещу високопоставен държавен служител, включително президента.

Самото гласуване за импийчмънт не означава автоматично отстраняване от длъжност. То е първият етап от процедурата. В САЩ Камарата на представителите може да одобри обвиненията с обикновено мнозинство, но за осъждане и отстраняване на длъжностното лице в Сената са необходими две трети от гласовете.

Процесът не е наказателно дело, а конституционна процедура за търсене на отговорност от висши държавни представители.