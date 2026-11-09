Снимка: БТА/АП
Двама души са задържани след два отделни инцидента в района на Белия дом във Вашингтон. Единият е катастрофирал с автомобила си в предпазна бариера край резиденцията на американския президент, а другият е направил опит да прескочи заграждениqta. Случаите доведоха до временно блокиране на Белия дом, съобщи Sky News.
Малко преди 10:00 ч. местно време автомобил се е ударил в охранителна бариера в парка „Лафайет“, близо до Белия дом. На място са изпратени служители на Сикрет сървис и Националната гвардия. По информация на полицията шофьорът е проявил агресия към служителите на реда, но бързо е бил задържан.
Driver crashes into road sign near White House and attacks security personnel A man driving a passenger car mounted the pedestrian walkway near Lafayette Square in Washington. After crashing into a road sign, he got into a scuffle with Secret Service and National Guard personnel. Footage from the scene shows smoke rising from the vehicle. The driver was detained, and access to part of the White House grounds was temporarily restricted. Trump was inside the building at the time.— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026
Екип на сапьорите към столичната полиция е проверил автомобила като предпазна мярка, съобщиха от Сикрет сървис. По време на инцидентите президентът Доналд Тръмп се е намирал в Белия дом.
Приблизително по същото време друг човек е прескочил заграждение в северозападната част на парка „Лафайет“. Той също е бил арестуван.
Засега няма информация дали двата случая са свързани. Полицията разследва обстоятелствата около тях.
Заради инцидентите Белият дом беше временно блокиран. Ограниченията бяха отменени по-късно същата сутрин.
Журналистите са били инструктирани от агенти на „Сикрет сървис“ да останат в залата за брифинги в Западното крило на Белия дом.
Редактор: Георги Иванов