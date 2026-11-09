Двама души са задържани след два отделни инцидента в района на Белия дом във Вашингтон. Единият е катастрофирал с автомобила си в предпазна бариера край резиденцията на американския президент, а другият е направил опит да прескочи заграждениqta. Случаите доведоха до временно блокиране на Белия дом, съобщи Sky News.

Малко преди 10:00 ч. местно време автомобил се е ударил в охранителна бариера в парка „Лафайет“, близо до Белия дом. На място са изпратени служители на Сикрет сървис и Националната гвардия. По информация на полицията шофьорът е проявил агресия към служителите на реда, но бързо е бил задържан.

Екип на сапьорите към столичната полиция е проверил автомобила като предпазна мярка, съобщиха от Сикрет сървис. По време на инцидентите президентът Доналд Тръмп се е намирал в Белия дом.

Приблизително по същото време друг човек е прескочил заграждение в северозападната част на парка „Лафайет“. Той също е бил арестуван.

Засега няма информация дали двата случая са свързани. Полицията разследва обстоятелствата около тях.

Заради инцидентите Белият дом беше временно блокиран. Ограниченията бяха отменени по-късно същата сутрин.

Журналистите са били инструктирани от агенти на „Сикрет сървис“ да останат в залата за брифинги в Западното крило на Белия дом.

Редактор: Георги Иванов

Източник: SkyNews