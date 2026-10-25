Изненадващи резултати, ниска избирателна активност и оспорвана битка на предстоящия балотаж. Така бившият народен представител и председател на Младежкото обединение на БСП Габриел Вълков и политическият пиар Георги Куртев коментираха пред NOVA първите прогнозни резултати от президентските избори. Двамата изразиха различни позиции за причините, довели до по-малката от очакваното разлика между основните претенденти за „Дондуков“ 2.

Първите данни от паралелното преброяване на президентските избори, проведено от социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“ по поръчка на NOVA, показват, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев отиват на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев следващата неделя. Според „Тренд“, при 90% изпълнение на извадката, Йотова и Вълчев получават 36% подкрепа срещу 30,8% за Гюров и Кандев, докато данните на „Мяра“ при 70% изпълнение сочат съответно 34% и 31,3%. На трето място и според двете агенции се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа между 12,5% и 12,8%. Избирателната активност остава изключително ниска – 21,9% според „Тренд“ и 20,8% според „Мяра“.

Според Вълков резултатите са изненада на фона на социологическите проучвания, които до последно са показвали значителна преднина за Илияна Йотова пред Андрей Гюров. По думите му именно тези прогнози вероятно са демотивирали част от избирателите.

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„Казали са си, че мачът е решен и няма нужда да ходят до урните, за да гласуват. Но се оказва, че невинаги в политиката един мач е решен. Затова вторият тур ще бъде дори още по-интересен от първия“, коментира той.

Председателят на Младежкото обединение на БСП изрази увереност, че симпатизантите на левицата са подкрепили Йотова. Според него подкрепата не се ограничава до партийното ръководство и структурите, а обхваща и избирателите, които припознават кандидатката като представител на левите идеи.

Вълков отхвърли тезата, че Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев са допуснали съществени грешки в кампанията. Вместо това той посочи като фактор негативните публикации и активността на анонимни профили в социалните мрежи. „Много неща се изписаха, много тролове са активирани в тази кампания. Това според мен допълнително демотивира част от избирателите“, заяви той, като подчерта, че става дума за неговите наблюдения.

Различно обяснение за резултатите предложи политическият пиар Георги Куртев. Според него част от избирателите са разочаровани от разминаването между очакванията към управлението и реалните резултати.

Той посочи, че след парламентарните избори много граждани, включително млади хора без леви политически убеждения, са очаквали реформи, по-добро заплащане в здравеопазването и промени в образованието. „Реалността разочарова избирателите“, заяви Куртев.

По думите му инфлацията, неяснотите около бюджета и колебливите според него външнополитически позиции на управляващите са допринесли за отлива на подкрепа. Като пример той посочи реакциите след атаките срещу кораби в Черно море и липсата на категорична позиция за произхода на заплахите.

Куртев направи и сравнение между кампаниите на двамата основни претенденти. Според него Йотова е разчитала в значителна степен на съществуващите структури на БСП, докато Андрей Гюров е насочил усилията си към населени места, в които е бил по-слабо познат.

В отговор Вълков подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени след балотажа. Той изрази очакване, че следващата неделя избирателната активност може да се повиши, тъй като повече граждани вече ще осъзнаят, че надпреварата не е предрешена.

Според него част от привържениците на „Прогресивна България“ не са участвали в първия тур именно заради убеждението, че Йотова има достатъчно голяма преднина. Двамата коментираха и възможността за официална подкрепа от други политически формации преди втория тур, включително ГЕРБ, ДПС и „Възраждане“.

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Георги Куртев заяви, че парламентарно представените партии трябва ясно да обявят позициите си, вместо да оставят избирателите си без политически ориентир. „Ние започваме следващата седмица от нула на нула. Това е съвсем нов мач, който ще се разиграе“, коментира той.

Според политическия пиар отговорността за заявяването на подкрепа не трябва да бъде единствено на кандидатпрезидентските двойки. По думите му самите партийни лидери следва да проявят инициатива и да обяснят публично позициите си.

Габриел Вълков обаче изрази опасения от евентуално политическо сближаване между Андрей Гюров, ГЕРБ и ДПС. Той припомни, че Гюров е бил избран за подуправител на Българската народна банка с подкрепата и на депутати от тези две формации. „Това, което ме притеснява, е да не се случи нова сглобка“, заяви Вълков.

Той допълни, че решението дали Илияна Йотова ще потърси официална подкрепа от други партии принадлежи на самата нея.

В заключение двамата участници откроиха различни приоритети за президентската институция. Вълков акцентира върху политическия опит на Йотова и необходимостта от стабилност, докато Куртев подчерта значението на държавен глава, който да упражнява контрол върху останалите власти.

Според двамата балотажът ще постави началото на нов етап от кампанията, в който мобилизацията на избирателите и позициите на политическите партии ще имат съществено значение.

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Редактор: Цветина Петкова