При 99.84% преброени от ЦИК протоколи от секциите в чужбина след първия тур на президентския вот води двойката Гюров-Кандев. Те събират 45.707 на сто от гласовете. Втори са Йотова и Вълчев с резултат 22.831%.

Третата позиция заемат кандидатите за „Дондуков” 2 Костадин Костадинов и Петър Волгин с 11.622% от гласовете. Следват Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 6.476% и Радостин Василев и Красимир Манов с 3.734%.

При 98.99% преброени протоколи: Йотова и Гюров на балотаж при минимална разлика на първия тур на вота

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Редактор: Маргарита Стоянчева