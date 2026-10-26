Нови сблъсъци между протестиращи и полиция белязаха поредния ден на антиправителствените демонстрации в албанската столица Тирана, информира БТА. Протестиращи хвърляли камъни по полицейски служители и обществени сгради, а органите на реда използвали сълзотворен газ и водни оръдия. Не се съобщава за ранени при последния протест.

Демонстрациите започнаха на 13 октомври заради недоволство от условията в университетите, високите разходи за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените възможности за работа след дипломирането. Протестите постепенно прераснаха в антиправителствени прояви с искания за оставката на премиера Еди Рама и създаване на техническо правителство. В демонстрациите се включват гимназисти, студенти, преподаватели, граждани и представители на синдикати.

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Рама отново призова за диалог, но протестиращите отхвърлиха апелите му и заявиха, че ще продължат демонстрациите, пише Анадолската агенция. Премиерът подчерта, че всеки има право да иска оставката му, но няма да бъде принуден да напусне поста си чрез насилие. Той представи пакет от законодателни мерки, който предвижда пълни компенсации за засегнатите от протестите малки бизнеси, глоби за участници в насилствени демонстрации и санкции за организиране на неразрешени прояви, отказ да се изпълнят полицейски разпореждания, носене на маски и блокиране на движението.

Предложенията включват и мерки срещу призивите към насилие в социалните мрежи, включително премахване на подобни публикации и започване на съдебни процедури срещу отговорните лица. По думите на Рама действащият закон за демонстрациите е от 2001 г. и не отчита ролята на дигиталните технологии, които днес са важна част от организирането на протестите.

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Напрежението в страната се засили и след като представители на основната опозиционна Демократическа партия се включиха в демонстрациите и подпалиха импровизирана маса за преговори пред кабинета на премиера. При протестите в събота пострадаха петима полицаи, а младеж получи нараняване на окото. Полицията съобщи за 23 арестувани и издирване на още 30 души във връзка с прояви на насилие. Преди това Рама обвини Русия, Иран, екстремистки движения и лидера на опозицията Сали Бериша в подстрекаване към насилие и разпространение на дезинформация.

Редактор: Ралица Атанасова