Председателят на Синдиката на работещите във висшето образование в Албания Александър Ковачи обяви бойкот на учебния процес във всички университети в страната. Той започва днес и ще продължи за неопределено време. Решението е в знак на солидарност с протестиращите и в защита на правото на мирен протест, съобщи Албанското радио и телевизия.

От синдиката обясниха, че бойкотът е реакция на случващото се в страната и на твърденията за насилие срещу ученици и протестиращи.

Както обявиха още вчера, преподаватели се събраха и днес пред Политехническия университет в Тирана. Те изразиха подкрепа за студентите и учениците, които протестират вече девети ден.

Протестиращите настояват за по-ниски университетски такси и повече държавни средства за образование. Те искат също борба с корупцията в образователната система. Междувременно се присъединиха към по-широкото антиправителствено движение, което настоява за оставката на премиера Еди Рама.

През последните дни демонстранти хвърлят камъни, самоделни запалителни бомби и пиротехнически средства срещу полицията. Силите на реда използват палки, водни оръдия и сълзотворен газ при сблъсъците в центъра на Тирана.

Преди последните протести Албания беше обхваната от многомесечни демонстрации, известни като „Фламинго революция“. Те бяха насочени срещу плановете за изграждане на луксозен курорт на южното албанско крайбрежие. Инвестиционната компания, която стои зад проекта, е основана от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

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Рама обвини Русия, Иран, крайнолявото движение „Антифа“, политически и религиозни екстремисти, както и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша. Според него те са част от мрежа за влияние, която подстрекава протестите с цел насилие и разпространение на дезинформация.

Пред албанските медии Ковачи обясни, че преподавателите подкрепят исканията на студентите и учениците за по-добро образование и достойно здравеопазване. Те настояват и за гарантиране на безопасността на хората и имуществото им, както и за по-голяма отчетност от страна на правителството.

Според Ковачи преподавателите не могат да продължат учебния процес, сякаш нищо не се е случило, докато техни студенти участват в протестите и има твърдения за насилие срещу тях.

„Преподавателите споделят същите мнения като студентите за политическите и икономическите процеси, за липсата на отчетност и на меритокрация“, заяви председателят на синдиката.

Едно от основните искания на синдиката е незабавно да бъде прекратено насилието срещу студенти и мирни протестиращи. Организацията настоява и за разследване на действията на полицията по време на демонстрациите.

Ковачи заяви, че синдикатът иска независимо и прозрачно разследване на употребата на сила от началото на протестите на 13 октомври досега. Според организацията отговорните за насилието трябва да понесат последствията.

Синдикатът настоява и студентите, отведени в полицейски управления, да бъдат третирани законно и с достойнство. Освен това призовава институциите да разгледат исканията на протестиращите.

По информация на албанския информационен портал „Шчиптаря“ близо 1300 преподаватели са подписали петиция. Те са част от академичния персонал на страната, който според данни на образователното министерство е наброявал около 10 000 души през учебната 2023–2024 г.

Сред исканията в петицията са отстраняването на премиера Еди Рама и създаването на служебно правителство.

Редактор: Габриела Павлова