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В Албания протестиращи счупиха столовете, които премиерът беше поставил пред парламента като символ на диалог
Италия изпраща 500 войници в Милано, а правителството обеща твърд отговор, след като протестите през уикенда срещу високите разходи за живот прераснаха в сблъсъци с полицията и вандализъм.
Правителството на Джорджа Мелони планира по-строги мерки за сигурност, включително превантивен арест за малолетни и забрана за събирания на хора, които се смятат за заплаха за обществения ред.
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Снимка: БТА
Палатков протест започнаха студенти на площад „Синтагма“ в Атина пред сградата на гръцкия парламент. Исканията им са за безплатни студентски общежития, компенсиране на повишените разходи за живот и подкрепа на „обществената и безплатна просвета“, съобщиха телевизия „Скай" и БТА.
Участниците в протеста заявяват, че ще останат на мястото през цялата нощ. За тази вечер е предвиден и протестен концерт.
Палатковият лагер е обявен като „първа спирка“ от планираните двудневни протести, като утре е предвидено към тях да се присъединят и ученици. В сряда по обяд те са обявили шествие до парламента под лозунга „От Гърция до Франция се борим за обществено и безплатно образование“. Стачка са обявили и синдикати на преподавателите.
Демонстрации са предвидени утре в повече от 50 гръцки града. Заради протестите в Солун от 09:00 ч. сутринта ще бъдат затворени пет централни станции на метрото. През тях композициите ще преминават, без да спират.
В Албания протестиращи счупиха столовете, които премиерът Еди Рама беше поставил пред парламента като символ на диалог. Насилието в страната продължава вече осми ден.
ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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