Френските власти въвеждат временни ограничения в Париж и околните райони заради опасения от сблъсъци и насилие на фона на продължаващите социални протести. Сред мерките е забрана за пренасяне на горива и запалими газове в преносими съдове.

Ограниченията са разпоредени от Парижката полицейска префектура и ще останат в сила до четвъртък включително. Те обхващат френската столица и трите съседни департамента О дьо Сен, Сен-Сен Дени и Вал дьо Марн.

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Освен забраната за транспортиране на запалими вещества властите въвеждат още две превантивни мерки. Едната не позволява носенето на защитна екипировка в радиус от 100 метра около гимназии и висши учебни заведения.

Другата забранява придобиването и притежаването на пиротехнически изделия на територията на посочените райони за същия период. От полицията уточняват, че ограниченията имат за цел да предотвратят използването на опасни предмети и вещества при евентуални безредици. Мерките се предприемат на фона на протестното движение във Франция и засилените опасения на властите от ескалация на напрежението.

Редактор: Цветина Петкова