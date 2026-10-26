Подкрепата за Илияна Йотова от „Прогресивна България“ е била по-скоро формална, а част от очакваните ѝ избиратели не са отишли до урните заради социологическите прогнози. Това коментира социологът Юлий Павлов в предаването „Твоят ден“. По думите му гласувалите са около 1,5 милиона при очаквания за значително по-висока активност. „Ние убедихме хората, че балотажът е сигурен и че разликата между първите двама е голяма“, посочи Павлов. Според него най-големият резерв за втория тур са именно избирателите, които са заявявали, че ще подкрепят Йотова, но не са гласували на първия, не е изключено прилива на гласоподаватели на кандидати като Радостин Василев или Иван Христанов.

Комуникационният експерт Наталия Димитрова определи резултата като възможен наказателен вот срещу настоящото управление. Според нея Йотова не е успяла да се припознае от част от електората, който се очакваше да я подкрепи. Тя открои и неясните отговори по темите за сигурността и отбраната, както и множеството въпроси, останали без отговор по време на кампанията. По думите ѝ ниската активност е оценка не само за един кандидат, а за всички, които не са успели да мотивират гражданите и да предизвикат интерес към вота.

„Червен картон” ли е ниската избирателна активност на първия тур на изборите

Политологът и преподавател в Нов български университет Любомир Стефанов постави акцент върху липсата на ясно обяснение за ролята на президентската институция. „Те заедно десет години пълнеха тази институция, предполагайки, че я изпълват със съдържание, а накрая чувам мнение от граждани, които казват: „Ние не знаем президентът какво работи“, заяви той, визирайки Румен Радев и Илияна Йотова. Според Стефанов това е критика и към двамата, защото не са успели да обяснят на голяма част от обществото защо е важно да се гласува за държавен глава.

Според експертите е необходим дебат преди балотажа. Димитрова настоя, че трябва да има няколко дискусии в различни платформи, за да могат кандидатите да представят позициите си пред по-широка аудитория. Стефанов посочи, че в утвърдената демократична практика дебатите са повече от един и дават възможност на избирателите да сравнят кандидатите по конкретни теми.

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Редактор: Ралица Атанасова