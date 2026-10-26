Ниската избирателна активност, промените в електоралните нагласи и очакваният дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Тези теми коментираха в „Здравей, България“ представители на инициативните комитети на двамата кандидат-президенти, които отиват на балотаж следващата неделя. Любослав Костов, Румяна Бъчварова, Борис Панкин и Радослав Бимбалов представиха различни оценки за резултатите от първия тур и посланията, които избирателите са отправили към политическите сили.

• Любослав Костов: Хората показаха червен картон на цялата политическа класа

Любослав Костов, член на инициативния комитет на Илияна Йотова, определи ниската избирателна активност като един от най-важните сигнали от вота. Според него резултатите трябва да се разглеждат на фона на отказа на значителна част от гражданите да участват в изборите.

„Очевидно хората показаха червен картон на цялата политическа класа с отказа си да гласуват“, коментира Костов.

По думите му ниската активност поставя под въпрос значението на разликите между кандидатите и прави предстоящия дебат още по-важен.

„Аз не си спомням да е имало толкова ключов дебат назад в годините“, посочи той, като изрази мнение, че обществото трябва да чуе позициите и на двамата кандидати.

Като икономист той насочи вниманието и към икономическите възгледи на кандидатите. Според него Гюров поставя по-силен акцент върху външната политика, докато темите за доходите, бедността и неравенството остават недостатъчно застъпени в публичните му послания.

При 98.99% преброени протоколи: Йотова и Гюров на балотаж при минимална разлика на първия тур на вота

• Румяна Бъчварова: Имаме бойкот на тези избори

Румяна Бъчварова, която подкрепя Андрей Гюров, акцентира върху динамиката на кампанията и промените в обществените нагласи преди първия тур.

Според нея кампанията е оказала съществено влияние върху резултатите, като тенденциите в подкрепата за кандидатите са се променили значително в последните етапи на предизборната надпревара.

„Не съм чула госпожа Йотова да има позиция по икономически теми“, заяви тя.

Тя подчерта, че по време на кампанията са били поставени редица въпроси, които в крайна сметка водят до оценката за ефективността на управлението.

• Борис Панкин: Хубавото е, че ще има дебат Гюров – Йотова

Борис Панкин, който подкрепя Илияна Йотова, също определи предстоящия дебат като важна възможност за изясняване на позициите на кандидатите.

„Хубавото е, че ще има дебат Гюров – Йотова, защото крайно време е да разберем какво мисли господин Гюров за много неща“, коментира Панкин.

Той обърна внимание на разминаването между прогнозите, давани в хода на кампанията, и резултатите от изборния ден. По думите му промяната в очакванията е била особено отчетлива в последните дни преди вота.

„Според мен има една неяснота, която по някакъв начин отне вниманието на хората, които имат право на глас. Първо, до преди 72 часа дори социолозите даваха две към едно. Изведнъж това се преобърна“, заяви той.

Според Панкин очакването за категорична победа на Йотова и Вълчев е повлияло върху начина, по който избирателите са възприемали надпреварата. Той допусна, че липсата на достатъчно яснота за позициите и подкрепата зад кандидатите може да е мотивирала част от гражданите да предпочетат балотаж.

• Радослав Бимбалов: Червеният картон не е към цялата политическа класа

„Вчера се случи нещо вълнуващо, но то не беше тук. Случи се близо до България - в Белград, където също имаше избори, заяви Бимбалов, част от инициативния комитет на Андрей Гюров.

Според него посланието на избирателите не трябва да бъде тълкувано като недоволство от всички политически сили, а като конкретна оценка за Румен Радев и Илияна Йотова.

„Това е червен картон. Той не е към цялата политическа класа. Той е към господин Радев и към госпожа Йотова. Спомнете си на 19 април вечерта какво се случи по улиците на София. Нищо. Българските граждани, милион и половина, които гласуваха за Радев, не го подкрепиха с ентусиазъм. Те гласуваха след една кампания, доста щедро платена от спонсорите на господин Радев. След нея повярваха, че ще получат категорична промяна.За шест месеца видяха, че това не се случва. Даже напротив“, заяви Бимбалов.

Повече гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Габриела Павлова