Администрацията на американския президент Доналд Тръмп лобира за кандидатурата на бившия унгарски премиер Виктор Орбан за генерален секретар на ООН. Вашингтон е предложил на Орбан да обмисли възможността да заеме поста, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници от три държави. Идеята все още не е окончателно одобрена.

Според публикацията американски представители смятат, че кандидатурата на Орбан може да получи подкрепа и от Русия, и от Китай. Вашингтон допуска, че той би могъл да събере поне осем гласа в 15-членния Съвет за сигурност на ООН, като още два гласа са възможни. Това поставя въпроса дали Великобритания и Франция биха използвали правото си на вето, ако кандидатът получи широка подкрепа.

Николай Младенов е сред имената, спрягани за нови кандидати за генерален секретар на ООН

Орбан е определян от американски представител като предпочитан кандидат за консервативното движение MAGA заради позициите си срещу масовата миграция и либералните неправителствени организации. Политиката му спрямо съдебната система и медиите в Унгария, както и честите му сблъсъци с Европейския съюз, обаче предизвикват критики. Сред опасенията е, че начело на ООН той би оправдавал действията на руския президент Владимир Путин и други авторитарни лидери.

Американски представители вече са проверили дали Орбан има интерес към поста. Той е склонен да обмисли предложението, но не би се кандидатирал, ако не смята, че има реален шанс да спечели. Очаква се евентуалното му решение да бъде обявено след междинните избори в САЩ. Доналд Тръмп подкрепи Орбан на унгарските избори през април, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс се включи в кампанията му.

Междувременно дипломатът от Обединените арабски емирства Лана Нусейбе също се включи в надпреварата за поста. На 27 октомври тя трябва да отговаря на въпроси, а ден по-късно Съветът за сигурност ще проведе ново предварително гласуване.

Мандатът на настоящия генерален секретар Антонио Гутериш изтича на 31 декември. В надпреварата могат да се включат и други кандидати.

Редактор: Ралица Атанасова