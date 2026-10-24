Зачестяват изказванията на висши американски и израелски представители за предстоящо подновяване на военните удари срещу Иран.

Според посланика на САЩ в Турция - Том Барак, американските военни могат да нанесат удар по Иран още този уикенд. Той обаче добави, че президентът "е отворен за споразумение".

Самият Доналд Тръмп неколкократно заяви, че скоро ще вземе решение относно Иран, като загатна, че може да избере "както мекия, така и твърдия подход". А на митинг в щата Флорида той предупреди, че Вашингтон може да проведе още една военна операция срещу Техеран.

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"С операция "Среднощен чук" унищожихме капацитета на Иран за обогатяване на уран. Помните ли, че това стана късно през нощта, в един часа сутринта. А останалото свършихме с операция Епична ярост – и наистина беше епична. Може би ще проведем още една малка "Епична ярост", или пък те ще се съгласят. Ако са умни, просто ще кажат: „Да преминем към същината на въпроса.“ Но, знаете ли, съмнявам се, че ще го направят, защото може би не са умни", заяви Тръмп.

Редактор: Цветина Петрова