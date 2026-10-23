Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да се намеси лично, ако Украйна продължава да изпитва затруднения с достъпа до сателитната комуникационна система Starlink. Той коментира и войната с Иран, като посочи, че Съединените щати разполагат с възможност да я прекратят бързо, но все още не е ясно дали ще изберат този подход.

Пред журналисти в Белия дом Тръмп обясни, че до момента не е разговарял с ръководителя на SpaceX Илон Мъск за проблемите с комуникационните услуги в Украйна. Той обаче увери, че ще се свърже с милиардера, ако затрудненията продължат.

Русия принципно е съгласна да участва в тристранни мирни преговори с Украйна и САЩ за прекратяване на войната

Американският държавен глава подчерта, че е готов да съдейства за възстановяването на нормалния достъп до системата, ако проблемът все още не е разрешен.

В същото време Тръмп коментира и развитието на военния конфликт с Иран. Според него Вашингтон има възможност да сложи край на бойните действия за кратко време, но предстои да прецени дали това е предпочитаният вариант. „Можем да го прекратим бързо. Но въпросът е дали искаме да го прекратим, или да го оставим да отшуми“, заяви президентът.

Редактор: Цветина Петкова