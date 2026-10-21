Русия е съгласна по принцип да участва в тристранни мирни преговори с Украйна и Съединените щати за прекратяване на войната. Те трябва да се фокусират върху гаранциите за сигурността и на Русия, и на Украйна след края на конфликта. Това стана ясно след продължилите три часа разговори между американския пратеник Стивън Уиткоф и руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург.

Американският пратеник е представил документи, в които са очертани подходите за разрешаване на ситуацията в Украйна. Според него, вече съществува основа за прекратяване на конфликта.

Русия щяла да анализира предложенията, но голяма част зависела от Украйна. Руският президент Путин е изразил желание за възстановяване на връзките с Вашингтон. „Смятам, че и двете страни биха проявили интерес към обсъждане на въпроси, свързани с плановете ни за възстановяване на двустранните отношения и руско-американските контакти, включително в сферата на икономическото сътрудничество“, заяви Владимир Путин.

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Той се е поинтересувал от снощните разговори в Осло с президента Зеленски, които според Уиткоф са създали основа за договаряне на примирие. „Смятам, че те бяха ползотворни и че се наблюдава известен напредък. Надявам се, че днешният ден може да бъде поредната стъпка напред в мирния процес и в обсъждането на начините за разрешаване на конфликта в Украйна“, каза Уитков.

Путин е изразил готовност за възстановяване на тристранните преговори с Украйна и Съединените щати. Украинският президент Зеленски също заяви, че подкрепя този формат. Той обяви, че Вашингтон е възобновил споделянето на разузнавателна информация с Украйна. „Благодарни сме, че разузнаването вече работи – имам предвид ранното предупреждение. Това е от голямо значение за нашите хора – за децата, възрастните, цивилните, тъй като можем да чуем, когато наближава балистична ракета“, посочи Зеленски.

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Преговорите се провеждат по време на най-тежката криза в отношенията между Вашингтон и Киев, след като президентът Тръмп поиска Зеленски да се оттегли, защото бил основната пречка към мира. Смекчаването на позицията към Русия разгневи собствената му Републиканска партия. Конгресмени заплашиха да оттеглят финансовата си подкрепа за политиките на Белия дом.

„Това е абсолютно позорно. Президентът – нашият президент – е морално сляп по отношение на тази война. Той е застанал на страната на диктатора и военния престъпник; той проявява жестокост и подкопава демокрацията. Путин ни мрази, но президентът не вижда това“, заяви конгресменът Дон Бейкън.

Следващият кръг тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна може да се състои в Абу Даби, заяви съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков пред руския държавен телевизионен канал „Вести“.

„Гледаме към Абу Даби. Споразумяхме се това да се случи някъде към средата на ноември“, каза Ушаков. Съветникът изрази също мнение, че конфликтът между Русия и Украйна наближава своя край, макар да добави, че е трудно да се каже, колко близо може да е той.

Руският президент проведе среща и с китайския премиер Ли Цян. Путин заяви, че отношенията между Русия и Китай се развиват успешно и динамично. Срещата между се провежда в Константиновския дворец в Санкт Петербург с участието на високопоставени представители от двете страни.

Кремъл обяви, че е възможна тристранна срещу между Путин, американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин по време на форума на АТИС в Китай следващия месец.

Редактор: Цвета Лазаркова