Снимка: Teresa Suarez/Pool Photo via AP
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Срещата беше организирана от Норвегия и Финландия
В Осло се проведоха разговори между украинския президент Володимир Зеленски, американския пратеник Стив Уиткоф и европейски лидери в опит да се придвижат дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.
Срещата беше организирана от Норвегия и Финландия на фона на напрежението между Киев и Вашингтон относно военната подкрепа и бъдещите гаранции за сигурност.
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Зеленски определи разговорите като конструктивни и настоя, че решенията за бъдещето на Украйна не могат да се вземат без нейно участие.
Финландският президент Стуб също изрази оптимизъм за напредъка в мирния процес, а Уиткоф ще продължи разговорите с руската страна в Санкт Петербург още днес.
„Зеленски трябва да иска да сложи край на войната. А ако не иска, мисля, че това ще има много лоши последствия. Ние сме предоставили огромни суми на Украйна. В замяна не сме получили нищо, освен скъп дизел. През годините сме дали на Украйна повече пари, отколкото почти всеки друг – стотици милиарди долари. Американските данъкоплатци вече се умориха. Искаме Зеленски да сключи споразумение”, посочи американският президент Доналд Тръмп.Редактор: Никола Тунев
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