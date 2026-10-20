В момента се провеждат сложни дипломатически преговори за постигането на траен мир в Украйна. Киев отхвърля твърденията на Москва, че руските войски са установили контрол над град Добропиле. Това заяви ръководителят на украинската президентска администрация Кирило Буданов в публикация в Telegram.

Според него в настоящия критичен момент е особено важно всички участници в преговорите да вземат решения въз основа на реалната обстановка на бойното поле, а не на непотвърдени или подвеждащи сведения.

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Буданов категорично отрече информацията за превземането на Добропиле, като заяви, че населеното място продължава да се намира под контрола на украинските въоръжени сили. „В момента се водят трудни преговори за траен мир, от който се нуждае не само Украйна. В този сложен момент е необходимо всички страни да действат обмислено, да оценяват реалистично ситуацията и да съобщават достоверна информация“, посочи той.

Ръководителят на президентската администрация обвини командващия руската войскова групировка „Център“ генерал-полковник Андрей Иванаев, че умишлено представя невярна информация пред руския президент.

По твърдения на Буданов руският военен командир вече е докладвал за превземането на града и сега оказва натиск върху подчинените си да постигнат резултат, който да потвърди представената от него версия. Украинският представител заяви, че руските военнослужещи получават неизпълними задачи, а командването се опитва да представи като постигнат военен успех, който според Киев не отговаря на действителността. „Украинските отбранителни сили удържат позициите си, за да защитят интересите на държавата и нашата земя. Никакви неверни твърдения няма да променят реалността“, подчерта Буданов.

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Изявлението му идва на фона на нов кръг дипломатически разговори за прекратяване на войната. В Осло се провеждат консултации с участието на украинския президент Володимир Зеленски, лидерите на Норвегия и Финландия и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. След срещите в норвежката столица се очаква американският представител да отпътува за Русия, където да продължи разговорите за възможностите за прекратяване на военните действия.

Редактор: Цветина Петкова