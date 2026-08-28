Русия и Украйна в момента не водят мирни преговори, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. От Киев обаче дават сигнали, че контактите може скоро да бъдат възобновени, макар първоначално да става дума предимно за технически разговори.

„Въпросът в момента е поставен на пауза“, заяви Песков, цитиран от руски медии. По думите му не са представяни нови предложения за прекратяване на войната, а украинската страна е „напълно наясно“ с исканията на Москва.

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Различен сигнал дойде от началника на украинската президентска канцелария Кирило Буданов. Той заяви, че очаква в близко бъдеще да започнат нови разговори, но предупреди, че не трябва да се очаква бързо споразумение за прекратяване на войната.

„Мисля, че всички ще станат очевидци на преговори много скоро. Те обаче ще засягат предимно техническата страна на нещата и подготовката за нещо по-голямо, до което, надявам се, в крайна сметка ще стигнем“, каза Буданов.

Ден по-рано той не изключи възможността преговорите с Русия да бъдат възобновени още през септември.

Буданов обаче е категоричен, че на този етап е нереалистично да се очаква скорошен край на военните действия. Според него двете страни трябва да достигнат до момент, в който едновременно са готови да направят крачка една към друга. Киев, по думите му, е готов за подобно развитие.

„В момента Руската федерация - и ви казвам това като човек, който е основен участник в този процес - казва направо: „Може би бихме искали, но не“, заяви той.

Подкрепяните от Съединените щати опити за постигане на мир досега не доведоха до съществен пробив. Последният кръг от тристранните разговори се проведе през февруари. Очакваните през август посещения на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Русия и Украйна също не се състояха.

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Междувременно бойните действия продължават, като през последните месеци Москва и Киев значително засилиха ударите срещу логистична, пристанищна и енергийна инфраструктура. С наближаването на зимата има и очаквания Русия отново да засили атаките срещу украинската електроенергийна система.

Една от основните пречки пред евентуално мирно споразумение остава териториалният въпрос. Москва настоява украинските сили да се изтеглят от частите на Донбас, които Русия претендира за свои, но не контролира военно. Киев отхвърля това условие и заявява, че няма да се откаже от териториите, които остават под украински контрол.

Редактор: Цветина Петкова