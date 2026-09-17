Германската прокуратура повдигна обвинения срещу 33-годишен мъж, заподозрян в сексуални посегателства срещу деца, младежи и възрастни с тежки увреждания, за които се е грижел. Предполагаемите престъпления са извършвани в продължение на години в три социални институции в Бавария, съобщава германското издание Die Welt, позовавайки се на прокуратурата.

Според разследващите предполагаемите посегателства са започнали през октомври 2018 г. и са продължили до 2023 г. в учреждения в районите Хоф, Байройт и Лихтенфелс. Установени са общо 24 предполагаеми жертви – деца, младежи и пълнолетни хора с тежки физически и интелектуални увреждания. От прокуратурата посочват, че заради състоянието си те не са били в състояние да осъзнаят и разберат извършваното спрямо тях.

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Разследването започнало след информация, получена от Съединените щати. Американският Национален център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC) подал сигнал за множество видеозаписи със съдържание, свързано със сексуална експлоатация на деца, качени в облачно пространство. Следата впоследствие отвела германските власти до 33-годишния заподозрян.

През март полицията претърсила жилището му. Според Die Welt върху иззетите електронни носители разследващите открили над 38 000 изображения и повече от 600 видеозаписа, които прокуратурата определя като материали със сексуално насилие над деца. Оттогава мъжът се намира в предварителния арест.

Обвинението твърди още, че 33-годишният е правил детайлни снимки на интимните части на хората, за които се е грижел, като сред тях е имало и деца под 14 години. В няколко случая той е обвинен и във физически сексуални посегателства срещу зависими от чужда грижа хора.

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Сред повдигнатите обвинения са сексуално насилие над деца, болни и нуждаещи се от грижи хора в специализирани институции, създаване и притежание на материали със сексуална експлоатация на деца, както и нарушаване на личната неприкосновеност чрез заснемане.

Обвинителният акт е внесен в съда в Байройт, който трябва да реши дали делото да влезе в съдебна зала. При осъдителна присъда обвиняемият може да получи наказание до 15 години затвор.

Редактор: Цветина Петкова