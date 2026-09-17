Проливни дъждове, които се изляха над части от североизточна Испания, предизвикаха наводнения в Барселона. Испанската метеорологична агенция издаде червено предупреждение за крайбрежието на каталунската столица.

Бури и порои в Ню Йорк, наводнени са пътища и метростанции (ВИДЕО)



Проливни валежи заляха и разположената малко по на юг провинция Валенсия, където са отчетени рекордни количества в рамките на час – на места са паднали над 130 литра на квадратен метър.



Заради обилните валежи и лошото време много пътища бяха затворени, закъснения има в обществения транспорт, отменени са и много полети.