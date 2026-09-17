-
Най-малко 20 пострадали по време на руски въздушни удари по редица градове в Украйна
-
Войната в Украйна застрашава морската търговия
-
Ново рязко поскъпване на горивата в Гърция
-
Посланието на Урсула фон дер Лайен от Брюксел: Европа трябва сама да изгради бъдещето си
-
Беларус освобождава още 25 затворници в замяна на облекчаване на санкциите на САЩ
-
Трескава подготовка тече за Октоберфест
Много пътища бяха затворени, закъснения има в обществения транспорт, отменени са и много полети
Проливни дъждове, които се изляха над части от североизточна Испания, предизвикаха наводнения в Барселона. Испанската метеорологична агенция издаде червено предупреждение за крайбрежието на каталунската столица.
Бури и порои в Ню Йорк, наводнени са пътища и метростанции (ВИДЕО)
Проливни валежи заляха и разположената малко по на юг провинция Валенсия, където са отчетени рекордни количества в рамките на час – на места са паднали над 130 литра на квадратен метър.
Заради обилните валежи и лошото време много пътища бяха затворени, закъснения има в обществения транспорт, отменени са и много полети.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни