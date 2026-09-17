Снимка: БГНЕС
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Ще бъде обсъдена и организацията на МВР за предстоящите президентски избори
Министерството на вътрешните работи ще проведе Национално съвещание на ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов ще очертаят приоритетите за работа пред главните и областни дирекции.
Вътрешният министър събира директори на областни дирекции на съвещание в Пловдив
Основна тема ще бъде организацията на МВР за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на България. За участие в Националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев.Редактор: Станимира Шикова
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