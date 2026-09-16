Няколко района на София ще останат временно без вода в четвъртък, 17 септември, заради планирани ремонтни дейности по водопроводната мрежа и профилактика на съоръжения, съобщиха от „Софийска вода“. На места прекъсването ще продължи до 12 часа.

Най-много потребители ще бъдат засегнати от подмяната на спирателни кранове по бул. „Симеоновско шосе“ в кв. „Малинова долина“. Водоподаването ще бъде прекъснато от 10:00 до 22:00 часа.

Предстои спиране на водата в части от София

Без вода ще останат ж.к. „Макси“ и ж.к. „Градина“, както и части от кварталите „Витоша“, „Кръстова вада“, „Манастирски ливади – изток“ и „Киноцентър“ III част. Прекъсването ще засегне и обекти в района на Околовръстния път, сред които „Фибран“, OMV, „Волф“, KFC, McDonald’s и Shell, както и кв. 11 на „Резиденшъл парк София“.

В кв. „Витоша“ засегната е зоната между ул. „Проф. Васил Арнаудов“ и Околовръстния път, а в „Кръстова вада“ – районът между улиците „Арарат“, „Ген. Иван Колев“, „Емилиян Станев“, „Д-р Борис Вълчев“, „Флора Кънева“ и Околовръстния път. Водата ще бъде спряна и на адресите по ул. „Никола Крушкин-Чолака“ от №16 до №30.

В „Манастирски ливади – изток“ прекъсването обхваща улиците „Йордан Бакалов – Стубел“, „Луи Айер“, „Тодор Джебаров“, „Тодор Попов“ и ул. 420.

Ако ремонтът продължи повече от 12 часа, ще бъде осигурена водоноска на кръстовището на улиците „Георги Русев“ и „Проф. Живко Сталев“.

Без вода и в „Левски В“

Заради подмяна на спирателни кранове по ул. „Ген. Инзов“ водоснабдяването в ж.к. „Левски В“ ще бъде прекъснато между 09:00 и 21:00 часа.

При продължаване на ремонта над 12 часа водоноска ще бъде разположена на ул. „Станислав Доспевски“ до блок 11.

Профилактика на резервоар спира водата в три вилни зони

Между 11:00 и 23:00 часа без вода ще бъдат вилните зони „Градище“ и „Ловджийска чешма“, както и част от в.з. „Белика“ – по улиците „Славей“, „Роза“ и „Невен“. Причината е почистване и дезинфекция на резервоар „Ловджийска чешма“.

Ако дейностите продължат след 23:00 часа, ще бъдат осигурени водоноски във в.з. „Градище“ – на кръстовището на ул. „Младежка“ и ул. 3, и във в.з. „Ловджийска чешма“ – до самата чешма.

Прекъсване на водата и в Чепинци

В село Чепинци водата ще бъде спряна от 09:00 до 21:00 часа заради подмяна на спирателни кранове по ул. „Извор“.

Засегнат е районът между улиците „Герена“, „Тополите“, „Стефан Недялков“ и „Възрожденска“. При ремонт, продължил повече от 12 часа, водоноска ще бъде осигурена на кръстовището на улиците „Градините“ и „Извор“.

От „Софийска вода“ посочват, че ремонтът в Чепинци трябва да подобри управлението на водопроводната мрежа и да ограничи районите, които биха били засегнати при бъдещи аварии.

Редактор: Цветина Петкова