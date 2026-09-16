Депутатите с първо редовно пленарно заседание тази седмица. Според предварителната програма, като първа точка в дневния им ред е залегнал законопроектът за промените в Закона за Търговския регистър.

Според него, превалутирането на капитала на фирмите трябва да се извърши служебно от Агенцията по вписванията. Така, смятат вносителите, ще се преодолее значителното забавяне на разглеждане на заявления в Търговския регистър и ще се осигури възможност за произнасяне в срок.

Редактор: Ина Григорова