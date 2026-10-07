Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемо източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националния осигурителен институт. Това обявиха здравният министър Катя Ивкова и вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет в сряда.

Причината контролът да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай.

Прокуратурата за източването на НЗОК: Вземали кръв от здрав човек, за да изпишат пациент с лоши показатели и да се освободи място

По думите на Ивкова първоначалните резултати от проверките в две клиники на УМБАЛ „Св. Георги“ са „шокиращи“. Констатациите до момента са свързани с клинични пътеки и хоспитализации, лекарствени продукти, както и с клинични изпитвания. Проверяват се още обстоятелства около издаването на болнични листове и решенията на лекарски комисии.

Вътрешният министър Иван Демерджиев даде конкретен пример от проверката в пловдивската болница. По думите му при влизането на контролните органи в понеделник е установено, че 15 души, които по документи се водели хоспитализирани, физически не се намирали в лечебното заведение. „Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден“, заяви Демерджиев.

Според него подобни нерегламентирани практики са прилагани в продължение на години, а финансовите щети от злоупотреби от този тип са огромни.

Разследват източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“ в Плодвив

Вътрешният министър подчерта, че проблемът не се изчерпва с неправомерното получаване на публични средства. Част от установените практики могат да представляват риск и за самите пациенти.

Той посочи като особено тревожни данните за възможно манипулиране на резултати от клинични изследвания и нередностите с лекарствени продукти. „Злоупотребите в тази сфера, освен до отклоняване на обществен ресурс, водят и до поставяне под директна заплаха на живота и здравето на българските граждани“, каза Демерджиев.

Разследването в Пловдив

Разследването е за предполагаемо неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации. При акцията първоначално бяха задържани 10 души, а шестима впоследствие бяха привлечени като обвиняеми. Трима от тях са задържани за срок до 72 часа.

Според данните, представени от прокуратурата, разследването е започнало след сигнал за необичайно голям брой хоспитализации в Клиниката по ревматология. За период от три години НЗОК е изплатила общо около 12 млн. евро за дейността на клиниката, в която са отчетени приблизително 24 000 клинични пътеки при 49 легла. Прокуратурата уточни, че не цялата тази сума се смята за неправомерно получена. По събраните до момента данни предполагаемите щети за Здравната каса надхвърлят 3 млн. евро.

Разследващите твърдят, че част от хората, водени като хоспитализирани, изобщо не са били приемани в клиниката, а други са идвали единствено за изследвания. Бяха представени и данни за случаи, при които кръв е била вземана от здрав човек, за да бъдат заменени лабораторните показатели на пациент и той да бъде изписан по-рано, освобождавайки място за следваща хоспитализация.

Акцията в Пловдив: 10 души бяха задържани заради сигнал за източване на средства от НЗОК

Проверява се и предполагаема връзка между фиктивни хоспитализации, издаването на болнични листове и последващи решения на ТЕЛК.

Въз основа на наличните към момента документи и съобразно публично оповестената информация от прокуратурата, полицията и министъра на здравеопазването, ръководството на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги" в Пловдив е разпоредило вътрешна проверка, която тече и към момента, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Разследването започна на 5 октомври, когато служители на полицията влязоха в клиниките по ревматология и нефрология на УМБАЛ „Св. Георги“. Бяха разпитвани лекари и пациенти и беше иззета медицинска документация. От ръководството на болницата заявиха, че оказват пълно съдействие на разследващите органи.

След разкритията здравният министър е разпоредила проверки в цялата страна. В тях ще участват Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, регионалните здравни инспекции, Изпълнителната агенция по лекарствата и НЗОК. До вторник Ивкова очаква да получи план, график и методология, по които ще се извършва контролът. Ще бъдат използвани и данните от Националната здравноинформационна система. Министерството ще работи съвместно с „Информационно обслужване“, за да могат данните от различните източници да бъдат съпоставяни и да се извършват кръстосани проверки.

Целта, по думите на здравния министър, е едновременно да се гарантират качеството и безопасността на медицинската помощ и да се установи дали публичните средства се използват по предназначение.

НЗОК проверява дейността на РЗОК – Пловдив заради нарушения в УМБАЛ „Св. Георги“

Управителят на Националната здравноосигурителна каса разпореди да бъде направена проверка на дейността на Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) – Пловдив заради данните за нарушенията в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени, съобщиха от НЗОК.

Разследват и отклоняване на скъпоструващи лекарства

Демерджиев съобщи, че случаят в Пловдив е част от по-широка линия на работа на МВР. Преди около две седмици при друга съвместна операция с ДАНС са били установени данни за изписване и отклоняване на скъпоструващи лекарства.

По думите му така се нанасят не само финансови щети на държавата. Медикаменти, които трябва да достигнат до нуждаещи се пациенти, са били отклонявани, като се проверява и вторичен механизъм за разпространението им.

Вътрешният министър призова прокуратурата за по-активна работа по този случай и заяви, че МВР е готово да продължи действията съвместно със здравното министерство, ДАНС и НЗОК.

Подготвят се акции и за решения на ТЕЛК

Следващото направление са предполагаеми злоупотреби със средства на Националния осигурителен институт. Демерджиев обяви, че се подготвят операции, свързани с начина, по който се издават решения на ТЕЛК.

Според него има случаи, при които такива решения се получават от хора, които нямат съответните заболявания или степен на увреждане. Това, по думите му, ощетява бюджета и едновременно лишава от ресурс хората, които действително имат право и нужда от подкрепа. Вътрешният министър уточни, че сред замесените има не само лекари, но и други медицински лица, както и хора извън тази група.

Заради продължаващото разследване той отказа да разкрие повече подробности. По думите му обаче механизмите, които разследващите са очертали като начини за отклоняване на средства, се потвърждават от събраните до момента доказателства.

При установяване на подобни практики МВР уведомява НЗОК и Министерството на здравеопазването. След това институциите координират действията си, за да бъдат проверени и други потенциално сходни случаи в страната.

Демерджиев съобщи още, че проверката в конкретната болница ще обхване период от пет години назад. Същият подход ще бъде прилаган и при други случаи, при които бъдат открити данни за отклоняване на значителни публични средства.

Възнагражденията на младите лекари

Министерството на здравеопазването работи съвместно с Министерството на финансите за увеличение на възнагражденията на младите лекари от 2027 г., съобщи здравният министър Катя Ивкова.

По думите ѝ работата по темата е активна, но на този етап няма как да бъдат обявени повече подробности за размера на увеличението или начина, по който то ще бъде реализирано.

БЦЖ ваксините

Здравният министър коментира и появилата се информация за БЦЖ ваксини и съмнения за нежелани реакции в Хърватия и Северна Македония. Ивкова подчерта, че към момента Министерството на здравеопазването, „Бул Био“ и Изпълнителната агенция по лекарствата не са получили официална информация от властите на двете държави. По думите ѝ наличната информация идва от медийни публикации и от интернет страниците на съответните органи в Хърватия.

Редактор: Цветина Петкова