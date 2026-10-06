Продължава мащабната акция на полицията в Пловдив заради сигнал за евентуално източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ „Св. Георги“. По информация на NOVA са задържани общо 10 души. Сред тях е и началникът на Клиниката по ревматология в университетската болница проф. д-р Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет на МУ - Пловдив. Всички бяха задържани с 24 часа, но по информация на NOVA към 12 часа във вторник - част от тях са били освободени.

Освен в Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология в Университетската болница „Св. Георги“, са били претърсени и медицински центрове в Пловдив, Карлово и Кричим.

Дейността на двете отделения в "Свети Георги" беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат. Според източници на NOVA, близки до разследването, от Здравната каса били източени близо 4 милиона евро, а схемата е действала от 4 години. Става въпрос за хиляди мними пациенти, за които е плащана медицинска помощ, без те да са получавали реално такава.

"Имаше много проверяващи. Едва минах, за да се кача на втория етаж. Има напрежение, коментира се. Нормално е да коментираме ситуацията", заяви меди цинската сестра в Клиниката по ендокринология Анета Коларова.

Симеон Николов, който е пациент, станал свидетел на претърсванията заяви, че полицията е иззела архива. "Имаше много чували", разказа мъжът.

Друг пациент, очакващ прием за лечение в болницата, заяви, че в понеделник е чакал от 6 сутринта до 15 часа следобед. "Не ме приеха. Спал съм на хотел, защото идвам от Ямбол. Сега чакам да видя дали ще ме приемат, ако не - ще трябва да си тръгвам", посочва Кальо Ангелов.

От ръководството на Университетската болница „Св. Георги“ съобщиха, че оказват пълно съдействие на проверяващите органи. В тяхна позиция се посочва: „Дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализацията на пациентите и създава допълнително безпокойство за тях и техните близки“.

Към момента продължават действията на разследващите, които проверяват сигнала и събират доказателства по случая. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. В брифинга на прокуратурата се очаква да участва и здравният министър Катя Ивкова.