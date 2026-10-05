Разследват финансово престъпление в университетската болница „Св. Георги“ в Пловдив. По информация на NOVA акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса.

Малко преди 8.00 ч. в понеделник полицейски автомобили и микробуси са влезли в първа база на лечебното заведение на бул. „Васил Априлов“. Органите на реда са при Отделението по ревматология. Разпитват се лекари и пациенти и се изземва медицинска документация. Част от пациентите, които е трябвало да бъдат приети в клиниката тази сутрин, са върнати.

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Акцията продължава, като към момента няма официална информация от полицията, прокуратурата или ръководството на лечебното заведение. Очаква се по-късно през деня властите да дадат повече подробности за разследването.