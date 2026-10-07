В България е установен първият за грипния сезон 2026–2027 г. случай на вирус A(H1N1)pdm09. Това съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Заразата е потвърдена чрез PCR изследване в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“. Вирусът е открит в проба от пациентка, която е приета за лечение в Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ в София.

Регистрираха първия случай на сезонен грип у нас

Това е вторият тип грипен вирус, засечен у нас от началото на новия сезон. Само преди дни лабораторията потвърди и първи случай на A(H3N2).

За грипния сезон 2026-2027 г. в България се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини, показва информация на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Назалните ваксини, предназначени за деца, вече са в страната, а имунизацията започна на 5 октомври. Очакват се и допълнителни количества за аптечната мрежа. По информация на Министерството на здравеопазването през ноември трябва да пристигнат още 70 000 дози противогрипни ваксини, предназначени за свободния пазар.

Редактор: Цветина Петкова