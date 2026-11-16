Какво следва след оттеглените промени в Закона за личната помощ? Каква бе целта - борба със злоупотребите или пестене на средства и трябва ли да има реформи? Темата коментираха в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS бившият социален министър Христина Христова и основателят на Фондация „Прегърни мама” Десислава Григорова-Цонева.

По думите на Григорова-Цонева тя има опасения относно това, че текстовете в Закона ще се запазят по начина, по който са до момента. „Възнагражденията, които бяха предвидени, бяха с 50 евро по-малко и те никак не са малко на фона на цените и всичко, което се случва през последната година у нас. Ако те бъдат отвързани от минималната работна заплата, няма да знаем какво ще се случва с тях всяка следваща година“, заяви тя.

Според нея е важно личните асистенти да продължат да работят по трудови договори, които им гарантират трудов стаж, здравни осигуровки и социална сигурност. По думите ѝ предложенията родителите да започнат друга работа не отчитат реалните трудности, пред които са изправени. „Няма къде да оставя детето си и няма кой да се погрижи за него по начина, по който аз се грижа“, подчерта тя. Майката допълни, че получава около 680-690 евро като личен асистент, а месечната помощ за детето ѝ е около 400 евро.

Христина Христова, която стои зад създаването на програмата „Личен асистент“ през 2005 г., обясни, че първоначалната ѝ цел е била да осигури доходи и социална защита на родителите, които не могат да упражняват професиите си, защото се грижат за децата си.

„Най-голямата болка на тези майки беше, че имат професии, но не могат да ги упражняват. Нямат заплата, нямат доходи, нямат шанс за пенсия един ден, нямат здравни осигуровки“, каза тя.

„Още тогава юристите ми казаха, че тези договори не са съвсем законни, защото не съдържат всички елементи на трудов договор според Кодекса на труда. Например, когато майката излезе в платен годишен отпуск, тя трябва да напусне работното си място, но не може да остави детето си“, обясни бившият министър. Според нея евентуален специален договор би могъл да бъде решение, ако гарантира доходи, трудов стаж и необходимите осигуровки.

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