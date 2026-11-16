Днес Министерският съвет ще приеме Бюджет 2027 и ще го внесе в парламента. Това заяви преди извънредното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев.

По думите на министър-председателя финансовата рамка на държавата е израз на усилията на управляващите да постигнат труден баланс между противостоящи цели - да се пречупи тенденцията на главоломно растящите публични разходи, да се намали дефицита и задлъжнялостта, но същевременно да се увеличат доходите и социалната подкрепа. "Целта е да инвестираме повече финансови средства в стратегически сектори и да създадем условия за икономически растеж", изтъкна Радев.

Според него е нормално ведомствата да прилагат и предприемат по-тежки реформи, "за да постигнем тези цели и да спасим публичните финанси от разточителното наследство". По думите на Радев обаче това не трябва да става на всяка цена.

"Отношението към децата, възрастните хора, социално слабите и хората с увреждания е индикатор за това дали сме цивилизовано и хуманно общество и дали държавната политика е гарант на тези ценности. Затова в бюджета заложихме значително повишаване на данъчните облекчения за деца и особено за деца с увреждания. Повишаваме стипендиите за ученици, пенсиите и социалната подкрепа. Това са приоритети, от които не само не трябва да отстъпваме, но и за които не бива да даваме повод за съмнение", изтъкна премиерът.

Той поднесе извиненията си на майките на децата с увреждания. "Независимо от дефицита, намаляване на средствата за тях няма да има, както няма да има и промяна в условията за получаването им. Нещо повече. Още при Бюджет 2026 ясно заявих, че в тази криза няма да допуснем намаляване на доходите на нито един български гражданин дори с един цент. Заплатите, пенсиите, социалната подкрепа, средствата за облекло, възнагражденията на учителите, съдебните служители и всички държавни служители няма да бъдат намалявани. Ако има промяна, тя ще бъде единствено и само нагоре", категоричен беше Радев.

Министър-председателят изтъкна, че "това е най-социалният бюджет от години насам, при това в условията на тежък дефицит". "Ще полагаме всички възможни усилия да ограничим злоупотребите с ТЕЛК, които изкривяват публичните финанси. Залагаме мерки за повишаване на приходите и за предотвратяване на злоупотребите. Но и това не е достатъчно, за да се справим с тежкото наследство. Единственият начин да излезем от кризата и да станем по-богати е да произвеждаме повече, по-качествено и по-бързо, както и да изнасяме повече", обясни Радев.

Според него в страната ни се очаква истински пробив. "Предстои привличането на чуждестранни инвестиции, стратегически и огромни по мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита. Но трябва да работим много, много по-интензивно", призова Радев.

Той коментира и кредитния рейтинг на страната ни. "Той не е намален, а се запазва на ниво BBB+. Няма никаква прогноза за рецесия. Напротив, Standard & Poor's очаква растеж от 2,8% за тази година и 2,6 на сто за следващите три. Единствено е понижена с една степен прогнозата за перспективата, но не е отхвърлена възможността за подобрение. Българската икономика демонстрира устойчив растеж и засилващ се инвестиционен интерес. Ние сме пети в целия Европейски съюз по икономически растеж за третото тримесечие. Имаме увеличение със 100% на преките чуждестранни инвестиции от началото на годината до днес в сравнение със същия период на миналата година. Това ясно показва, че доверието в нас расте, че сме на прав път и уверено ще продължим да го следваме", подчерта премиерът.

Припомняме, че на извънредното заседание се очаква да бъдат приети трите основни бюджета – на държавата, на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Заложеният дефицит в бюджета е 4,2% от БВП на начислена основа с всички дължими разходи или 3,5 на сто на касова основа. Приходите и разходите надвишават 50 млрд. евро. Променят се и данъците - очаква се скок на местните данъци с 30 на сто заради променената данъчна оценка. Вдига се и акцизът на цигарите.

В бюджета е заложено намаляване на общите разходи за труд на държавната администрация с 10%, като са предвидени съкращения на щатове. Минималната работна заплата ще бъде 660 евро, а пенсиите ще се увеличат по швейцарското правило от 1 юли.

Финансовият министър обяви, че кредитният рейтинг на България не е понижен, не е прогнозирана и рецесия

„Бюджетът е политическа мишена още преди да е представен. Разгромявящи анализи, негативни коментари, заклинания и заплахи за протести - всичко в него е подложено на атака. Вече си мисля, че намерението да бъде приет до края на 2026 г. е повод за възмущение. Целта е ясна – бюджетът да се превърне в плашило, внушаващо несигурност и страхове и да се създаде обществена среда, в която разумната дискусия да бъде подменена в политически спекулации”, заяви финансовият министър Гълъб Донев след заседанието на МС.

По думите му не може едновременно да се настоява за по-нисък дефицит, по-нисък дълг, данъци без промяна, повече публични инвестиции и по-високи доходи, без да посочи откъде ще дойде нужният ресурс. Той заяви, че точно по този начин да били планирани бюджетите през последните години, но няма как да безкрайно дълго да харчиш несъществуващи пари.

Във фискалната политика на държавата е време за вразумяване, каза министърът, и допълни, че точно такъв е бюджетът за следващата година – бюджет на вразумяването. „Той отразява решимостта на правителството да се справи с наследеното състояние на публичните финанси и с натрупаните дисбаланси”, каза още Донев.

„Сред основните причини международната рейнингова агенция Standard and Poor’s Global Ratings да преразгледа перспедктивата за България от положителна на стабилна, са данните на Евростат за корекция на дефицита за 2025 г. от 3% на 4% от БВП и най-вече констатираните нарушения в одитите на Сметната палата, публикувани в периода на анализа на агенцията. В тези доклади бяха посочени порочни управленски практики, довели до натрупването на огромни задължения, които тежат на дефицита през 2027 г.”, обясни Донев.

Той посочи, че кредитният рейтинг на България не е понижен, не е прогнозирана рецесия, агенцията очаква растеж от 2,8% през 2026 г. и средно 2,6% за 2027 – 2029 г. Също така допълни, че агенцията е поставила възможност за повишение, ако външните дисбаланси бъдат устойчиво намалени.

Министърът каза, че мерките, които се предлагат в Бюджет 2027 са съобразени с реалните възможности за консолидация през 2027 г. и следващите години, както и с целите и приоритетите на секторните политики. „Нашата водеща задача е да гарантираме фискалната устойчивост в средносрочна перспектива”, подчерта Донев.

Министърът припомни, че Съветът на ЕС активизира по отношение на България процедурата по прекомерен бюджетен дефицит. Параметрите на бюджетната рамка за 2027–2029 г. са съобразени с тази процедура. Издадените препоръки за стабилизиране на публичните финанси в средносрочен и дългосрочен план допълнително позволяват възможността за корекции още от тази година, каза още той.

Бюджет 2027 има ясна цел – да се справим с наследените дисбаланси и да върнем публичните финанси на устойчив път, като запазим доходите и подкрепата за най-уязвимите. Гълъб Донев

Бюджетът е изготвен при прогноза за реален растеж на икономиката от 2,5% за 2027 г. Средногодишната инфлация за 2027 г. се очаква да достигне 4%, а в края на годината тя да бъде 2,6%. Компенсацията на един нает в икономиката нараства с 6,2%, т.е. доходите от труд продължават да растат по-бързо от цените. Безработицата ще остане ниска – около 3,4%.

Предвижда се последователна консолидация на бюджетното салдо. Дефицитът по консолидираната фискална програма намалява от очакваните 5,5% от брутния вътрешен продукт за 2026 г. до 3,5% през 2027 г., 3,1% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г. „Това ще позволява да осигурим разходните политики, като ги обезпечим с приходни мерки”, допълни Донев.

Дефицитът от 3,5% е показател на касова основа, а съответствието с европейския праг от 3% се оценява по методологията ESA 2010. Двете числа не си противоречат и нито едно не е скрито. И двете са записани в мотивите към законопроекта, каза той.

На начислена основа дефицитът на сектор „Държавно управление“ намалява от 5% на 4,2% от брутния вътрешен продукт през 2027 г. Структурният дефицит намалява от 5,1% на 4,2%, а разходите на сектора – с 3,3 процентни пункта за една година. Разликата идва главно от отбраната. По ESA 2010 военното оборудване се отчита в годините на доставка, независимо кога е платено, а най-силният ефект е именно през 2027 г.

„Нарастването на държавния дълг е основателна тема за обществен дебат. Трябва ясно да се разграничат три величини: общият размер на новоемитирания дълг, средствата за рефинансиране на стари задължения и действителното нетно увеличение на държавния дълг. В тавана от 8,6 мрлрд. евро влизат 2,1 млрд. евро за рефинансиране на падежиращ дълг, финансиране на дефицита по държавния бюджет и осигуряване на ликвидност на фискалния резерв. Държавният дълг се очаква да нарасне от 37,7 милиарда евро в края на 2026 година на 44,3 милиарда евро, или 31,4% от брутния вътрешен продукт, в края на 2027 година. Нетното увеличение ще бъде около 6,6 милиарда евро”, обясни Донев.

Законопроектът изисква също и минимален фискален резерв от 2,6 милиарда евро.

"През последните шест-седем години не е имало по-социален бюджет от този. Бюджет, който залага на демографското развитие, на децата и семейството, бюджет, който залага на икономическото развитие на държавата, няма как да бъде приет с трудности", заяви още Донев.

В сектор „Сигурност“ не е предвидено увеличение на възнагражденията, каквото е заложено за всички останали в държавната администрация.

Министър Донев коментира и темата за иската му оставка така: „Нека тръгне бюджет 2027 и ще видим как ще тръгне”.

Александър Пулев увери, че сметките за ток и парно на домакинствата няма да се променят

Сметките за отопление и електроенергия на българските домакинства няма да претърпят никакво увеличение през предстоящия зимен сезон. „Не слушайте опозицията, опозицията ви плаши. Вашата сметка за ток, за парно и за природен газ няма да се промени”, заяви вицепремиерът и министър Александър Пулев по време на брифинг в Министерския съвет.

По думите му държавата задейства мащабен и изпреварващ спасителен пакет на стойност 2 милиарда евро, който е бюджетно неутрален и ще защити както бита, така и индустрията в условията на глобална енергийна криза. Средствата ще се осигурят целево през Фонд „Сигурност на електроенергийната система”, като Пулев подчерта, че ресурсът няма да се източва за популистки мерки, а ще отива за реално покриване на енергийните нужди.

За енергоемката индустрия, която формира 25% от брутната добавена стойност и осигурява препитание на близо 300 000 семейства, интензитетът на държавната подкрепа се увеличава от 50% на 75% след съгласуване с Европейската комисия. Заложено е и задължително условие половината от получените средства да се реинвестират обратно в модернизация и нови мощности.

Отделно от това, за микро-, малките и средните предприятия се осигурява ликвиден финансов ресурс през Българската банка за развитие в размер на 500 милиона евро.

Относно финансовата стабилност на държавата Пулев подчерта, че кредитният рейтинг на страната не е понижен и няма повод за паника. Той обясни, че ревизираният нагоре дефицит от 4% за 2025 г. се дължи на заварени дългове и договори без финансово обезпечение от предходни управления, констатирани и в доклада на Сметната палата.

На въпрос как държавата гарантира, че във Фонд „Сигурност на електроенергийната система” има достатъчно средства за обявения спасителен пакет от 2 милиарда евро, Пулев подчерта, че пакетът е безпрецедентен като обем и се базира на взаимнодопълващ се механизъм между енергийния фонд и Българската банка за развитие в пълно съответствие с нормативната уредба.

„ББР ще подсигури нужната ликвидност през търговците, тоест ние тук нямаме директно взаимодействие между фонда и между Българската банка за развитие”, уточни вицепремиерът.

Той поясни, че ресурсът от банката ще се предостави под формата на оборотни и инвестиционни кредити за индустрията и за 500 000 небитови потребители. За енергоемките предприятия остава в сила изискването да реинвестират 50% от получената субсидия обратно в енергийна сигурност.

Попитан как кабинетът гарантира крайните цени за гражданите, след като КЕВР е независим орган, Пулев разграничи международните борсови котировки от сметките на домакинствата.

„Регулаторите следят и се адаптират към всички международни процеси и котировки. Ние не можем да влияем върху международните пазари, но реално субсидията, която ще бъде предоставена, си идва от самия фонд, имайки предвид, че това е нормативната база и така работи системата. Ние не можем да влияем на цената, която е на международните пазари, ние влияем върху цената, която ще бъде във фактурата на българските граждани и потребители”, заяви Александър Пулев.

Няма да има промяна в цената на електрическата енергия за българските домакинства

Министърът на енергетиката заяви, че сме изправени пред предизвикателството за справянето с нестабилните и растящи цени на електроенергията и природния газ. Тя увери, че в бюджета са въведени и гарантирани всички механизми за защита и подкрепа във връзка с растящите цени, както и за осигуряване на предвидимост за българските домакинства и индустрията.

За българските домакинства през бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е гарантирано, че няма да има промяна в цената на електрическата енергия в рамките на регулаторния период, т.е. до 30 юни 2027 година.

Гарантирана е и липсата на промяна в цената на парното за отоплителния сезон, както и моделирането на допълнителна подкрепа във връзка с цената на природния газ за онези домакинства, които директно използват газ през отоплителния сезон.

По отношение на българския бизнес - енергоемките предприятия имат повишен интензитет на подкрепата в рамките на 70% спрямо пазарната цена. Този повишен интензитет на подкрепа е допустим по европейската мярка за подкрепа на чистата индустрия във връзка с цените на електроенергията. България е в диалог сме с Европейската комисия, за да извършим и административната процедура по оформяне на промяна в решението за държавна помощ, за да бъде приложена мярката ефективно, заяви министърът.

По отношение на цялата индустрия - осигурен е компенсаторен механизъм до месец юни 2027 година. С помощта на комбинирана подкрепа през Българската банка за развитие е подобрен механизмът, а ликвидната подкрепа в рамките на месеца при цени на енергията над 180 евро за мегаватчас е увеличена допълнително с 15 евро на мегаватчас. По този начин се адресира едно от основните искания на бизнеса – осигуряване на своевременна ликвидна подкрепа.

По отношение на цената на природния газ - „Булгаргаз“ продължава да осигурява доставки на природен газ на конкурентни цени за българските домакинства, топлофикациите и бизнеса. Цената продължава да бъде в рамките на 30–40% под пазарната.

Минималната пенсия става 374 евро, а таванът скача на 1875 евро от 1 юли догодина

„Залагаме сериозна подкрепа по отношение на децата и семействата като част от демографската политика с увеличение в размер на над 300 милиона евро за всички семейни помощи и данъчни облекчения. Предвиждаме възможността в семействата да остават повече средства за отглеждане на техните деца”, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на брифинг в Министерския съвет.

Тя уточни, че се повишават всички еднократни и месечни плащания за раждане и отглеждане на дете, включително размерът на майчинството през втората година.

Във връзка с политиката по доходите социалният министър акцентира върху квалификацията на работната сила.

„Основната цел за повишаване на качеството на живот и доходите е чрез достойно заплатен труд на хората в трудоспособна възраст чрез повишаване на тяхната квалификация. За целта се предоставят разнообразни безплатни форми на обучение, включително с особен акцент върху уменията за работа с изкуствен интелект. Това е дългосрочна политика, която ще бъде ускорена през 2027 година”, подчерта Ефремова.

Тя допълни, че правителството насърчава социалния диалог за определяне на минималната работна заплата, като чрез колективното трудово договаряне браншовете могат да договорят и по-високи стартови прагове.

По отношение на възрастните хора социалният министър обяви конкретните числа за ръста на парите за старини.

„Хората в пенсионна възраст ще получат по-високи размери на пенсиите си от 1 юли 2027 година, които ще бъдат индексирани по така нареченото швейцарско правило. Минималната пенсия ще достигне 374 евро, като увеличаваме и тавана на пенсиите, който ще достигне 1875 евро”, обясни министърът.

Ефремова посочи, че бюджетът на Държавното обществено осигуряване възлиза на над 16 милиарда и 500 милиона евро, което е номинално увеличение с над 1 милиард и 240 милиона евро.

Минималният и максималният осигурителен доход нарастват съответно на 660 евро и 2400 евро, което ще гарантира по-високи обезщетения при болест, майчинство и безработица. Дневното обезщетение за безработица се увеличава на стъпки от 9 на 13 евро за минималния размер и от 54 на 60 евро за максималния.

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