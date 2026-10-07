Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и „Българският космически клъстер“ ще обединят усилия за развитието на космическия сектор у нас. Двете страни подписаха меморандум, който предвижда по-тясно сътрудничество между държавата и българските компании в индустрията.

Една от основните цели е българският бизнес да получи повече възможности за участие в европейски програми и международни космически проекти. Партньорството ще обхване както компании, които вече работят в сектора, така и технологични организации, чиито разработки могат да намерят приложение в космоса.

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Министерството и клъстерът ще работят и за повишаване на капацитета на българските компании при кандидатстване и участие в европейски и международни програми. Данните и анализите на „Българския космически клъстер“ за развитието на индустрията у нас ще могат да бъдат използвани и при изготвянето на държавни политики.

Предвижда се по-тясно взаимодействие с Европейската космическа агенция (ESA), Агенцията на ЕС за космическата програма (EUSPA) и други международни партньори. Ще бъдат организирани съвместни събития, информационни дни и други инициативи за компаниите от сектора.

Според заместник-министъра на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова космическата индустрия има сериозен потенциал за развитие на иновации и високотехнологично производство у нас.

„Космическият сектор е стратегическа област с огромен потенциал за иновации, високотехнологично производство и създаване на продукти с висока добавена стойност“, заяви Йосифова. По думите ѝ меморандумът е още една стъпка към по-тясно партньорство между държавата и бизнеса.

Съпредседателят на „Българския космически клъстер“ Любомир Бабуров посочи, че страната вече разполага с компании с компетенции в различни направления на космическата индустрия. Според него следващата задача е те да бъдат по-добре свързани помежду си и по-видими на европейско ниво.

Редактор: Цветина Петкова