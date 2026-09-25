България може да се превърне в един от силните европейски центрове за космически технологии, а следващата голяма стъпка е изграждането на мащабен комплекс в Доброславци. Това заяви основателят и изпълнителен директор на EnduroSat Райчо Райчев в интервю за „Пресечна точка“, заснето в космическия център на компанията в София.

Компанията вече произвежда у нас сателити за клиенти от цял свят, а амбициите ѝ включват нови производствени мощности, стотици висококвалифицирани работни места и разширяване на достъпа до орбита. Райчев коментира и развитието на изкуствения интелект, като според него опитите технологичният напредък да бъде спрян са обречени. „Да се бориш с прогреса е като да тичаш срещу вятъра“, заяви той.

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„България ще има суверенен достъп до орбита“

Една от важните стъпки за EnduroSat е договореното сътрудничество с Arianespace. Сделката беше представена в Елисейския дворец в Париж в присъствието на държавни представители.

„Честно казано, е интересен опит, но не е първият или последният път, когато се е налагало да се срещам с президенти на различни държави. За нас беше чест, че сме в Елисейския дворец и че ни се обърна такова внимание“, разказа Райчев. По думите му преговорите продължили няколко месеца, а резултатът има значение не само за компанията.

„Това е сделка, която се опитвахме да направим няколко месеца поред. Изключително важна е стратегически за България, защото така EnduroSat и съответно България ще има суверенен достъп до орбита - тоест ракети, които ще ни позволят да изстрелваме сателитите в ниска земна орбита“, обясни предприемачът.

Според него подобно споразумение е безпрецедентно за региона. След десетилетие развитие компанията вече вижда необходимост да контролира в по-голяма степен начина, по който нейните апарати достигат Космоса.

Райчев благодари и за съдействието на българското правителство. По думите му усилията на премиера Румен Радев и екипа му са имали важна роля за убеждаването на френската страна, че подобни партньорства между България и Франция имат стратегическо значение.

„Грешен е наративът „САЩ са лоши, Европа да се оправя“

Основателят на EnduroSat не противопоставя развитието на европейската космическа индустрия на партньорството със Съединените щати. Според него Европа трябва да изгради повече собствени способности, без това да означава отказ от сътрудничеството с Вашингтон.

„Според мен тук има един грешен наратив за Европа и Щатите - Щатите били лоши, Европа да се оправя. Ако САЩ наистина са големият брат на Европа и години плащат сметката за сигурността, нормално е в един момент да се обърнат и да кажат: „Време е да се стегнете в кръста и да си направите собствените програми“. И ние възприехме това по позитивен начин“, каза той.

Румен Радев посети бъдещия високотехнологичен парк в Доброславци

Райчев посочи развитието на европейските ракети носители и успешния полет на германската стартъп компания Isar Aerospace. Той припомни, че EnduroSat е изпратила в орбита повече от 100 сателита с Falcon 9 на SpaceX, но подчерта, че за космическата индустрия е важно да разполага с повече от една възможност за изстрелване. „Не можеш да разчиташ винаги на един играч“, обобщи той.

Според предприемача космическата и отбранителната индустрия могат да се превърнат в част от процеса на реиндустриализация на Европа. „Космосът и отбраната са много добра посока, в която може да се реиндустриализира икономиката на Европа. Ние сме точно част от този икономически сектор, наречен „Космос“. Хубаво е, че Европа започва да се събужда и да осъзнава своята роля на глобалния пазар“, заяви Райчев.

„България може да бъде супер силен играч“

Според него общият европейски пазар е едно от основните предимства за държави като България. Райчев смята, че страната може да използва инженерния си потенциал и да бъде сред държавите, които по-бързо изграждат нови високотехнологични производства.

„Илюзията, че можем да си живеем самоцелно и самобитно в някаква малка република, е доста смешна. Напротив, аз смятам, че България може да бъде супер силен играч в рамките на общия икономически потенциал на Европа“, каза той.

По думите му за първи път вижда едновременно желание както от страна на бизнеса, така и на държавата страната да върви в посока на реиндустриализация.

Над 150 млн. вече са инвестирани в България

Райчев коментира и значителния капитал, който EnduroSat успява да привлече за разрастването си. Според него способността на една компания да набира инвестиции е показателна за оценката на бизнеса и перспективите му.

От общо 350 млн. по думите му над 150 млн. вече са инвестирани в България. От средствата в последния инвестиционен рунд около 70% се предвижда да бъдат насочени към разширяване на капацитета и създаване на нови работни места.

Част от инвестициите са свързани с бъдещия център в Доброславци, но и с подготовката на кадри. „Ние инвестираме буквално милиони в образователните системи“, заяви Райчев. Компанията си партнира с Военноморското и Военновъздушното училище, както и със Софийския университет, а по думите му хиляди студенти са били привлечени към магистърски програми, свързани с космическите технологии.

Как Доброславци трябва да се превърне в космически център

Един от най-амбициозните проекти на компанията остава превръщането на терена в Доброславци в голям център за космически технологии. „В България ние сами сме си виновни за нашата съдба, защото сме безкрайни песимисти“, каза Райчев на въпрос дали проектът действително ще бъде реализиран.

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„Ще го направим със сигурност. Имаме пълната подкрепа. Изключително сложен, труден проект е. Не си представяйте, че космически център се строи за два дни“, допълни той.

Планът е разделен на няколко етапа. Първият е с продължителност три години и включва изграждането на нови фабрики и съоръжения. Компанията вече има договори за нови сателитни съзвездия, за чието производство е необходим допълнителният капацитет.

Предвижда се значителна част от веригата на доставки да бъде концентрирана на едно място, а старото летище да бъде възстановено. „За 30 години това място е напълно изоставено и тъне в разруха. Ние се появихме с желанието не само да го възстановим, но и да създадем стотици работни места с висока добавена стойност“, заяви основателят на EnduroSat.

Той подчерта, че там няма да има тежка или замърсяваща индустрия, а високотехнологично производство. Мащабите обаче ще бъдат значителни. По думите му при разгънати соларни панели един от новия клас сателити на компанията достига размери, сравними с Boeing 737, а плановете са в бъдеще да бъдат произвеждани по няколко апарата дневно. Първият прототип вече е в производство.

Райчев вижда възможност и за привличане на инженери от други индустрии. „Имаме хиляди млади, кадърни инженери, които са работили в автомобилостроенето. С малко усилия тези хора могат да влязат в индустрии като Космоса и отбраната“, каза той.

„Два пъти компанията щеше да фалира“

Зад разрастването на EnduroSat стоят и години на грешки и трудности, призна предприемачът. На въпрос колко пъти е грешил през изминалото десетилетие, той отговори: „Няма да ми стигнат две предавания да ги опиша“.

„Не може да съществува компания, която да не греши по пътя. За 10 години можете да си представите, че минахме през какво ли не. Два пъти компанията щеше да фалира в началните години, преди да излезем на пазара с първите ни продукти“, разказа Райчев.

Допълнително предизвикателство е било, че България не е била разпознаваема на международния пазар като държава, от която могат да идват конкурентни космически технологии. Според него следващата икономическа стъпка за страната е преминаването от модел, основан основно на услуги, към създаване на собствени технологични продукти.

„Ако в България се научим да създаваме технологични продукти, а да не сме сервис ориентирани, това ще промени икономиката на страната“, заяви той.

От 3000 долара до 1 долар за гигабайт космически данни

Една от основните цели на EnduroSat е да направи информацията, събирана от Космоса, значително по-достъпна. Става дума за данни от радари, метеорологични системи, наблюдение на Земята и приложения за гражданска защита.

Според Райчев цената за пренос на гигабайт подобна информация в момента може да бъде между 300 и 3000 долара. Чрез услугата си за качване на сензори на борда на сателитите и предаване на суровите данни компанията цели цена от около 1 долар за гигабайт.

„При 1 долар на гигабайт сурови данни всички услуги, които се създават на база на тези данни, стават реално достъпни за малки и средни предприятия“, обясни той.

Според Райчев информацията отдавна се е превърнала в един от най-ценните ресурси на съвременната икономика, а сред най-мощните компании в света все по-голямо място заемат тези, които работят с изкуствен интелект, роботика, отбрана и космически технологии.

„Никой в историята не е успял да спре прогреса“

Райчев е оптимист и за развитието на изкуствения интелект. Според него дебатът не трябва да бъде съсредоточен върху опити технологията да бъде спряна, а върху начина, по който обществото ще се адаптира към нея. Като пример посочи преминаването от конски транспорт към автомобилите, влаковете и самолетите, а по-късно и появата на интернет.

„Първо, невъзможно е технически да го спрем. И второ, това е големият шанс на иновативна и малка икономика като България - ако се адаптираме, нашата адаптация може да е много по-бърза от тази на голяма икономика, която вече има натрупана инерция в други сектори“, смята Райчев.

Той даде пример и със собствената си компания, където AI вече е част от ежедневната работа на инженерите. „В нашата компания например генерирането на нов код почти не е писано от човек през последната година и половина. Това не означава, че са съкратени хората, които пишат код. Напротив“, каза основателят на EnduroSat.

Според него всяка технология може да бъде използвана както с полезна, така и с опасна цел, а решаващи остават човешката отговорност и механизмите за контрол.

Космосът като бъдеща индустриална зона

В по-дългосрочен план предприемачът допуска, че част от производството на човечеството може постепенно да бъде изнесено извън Земята. „Няма да стане утре, но след няколко десетилетия има много голяма стойност в това тежки и замърсяващи индустрии да са в открития Космос около Земята и в близкия до Земята Космос, стига да се оптимизират транспортните линии“, каза той.

По думите му подобно развитие би могло да намали натиска върху природата на Земята. Райчев обаче подчерта, че човечеството все още е в много ранен етап от усвояването дори на близкото космическо пространство. „Космосът ни дава план „Б“. Не сега - след много десетилетия“, посочи той.

Райчев не се ангажира с конкретни прогнози за скоростта, с която AI и автоматизацията ще променят света. Очакването му обаче е технологиите да подобрят значително качеството на живот. Като пример той посочи медицината и потенциала на изкуствения интелект при изследването на протеини, клетки и разработването на нови лекарства.

400 души от цял свят и следващата голяма цел

„Много се гордея с екипа, защото това са 400 супер млади и надъхани хора от целия свят“, каза той. По думите му 75% от работещите в българския офис са българи, а останалите 25% идват от различни държави.

А следващата голяма цел остава Доброславци. „Все още в живота ми остава да видя добре живеещ песимист. Не съм го виждал и най-вероятно няма да го видя до края на живота ми. Така че ние си мечтаем да направим този огромен център в Доброславци. Ще сложим там нашата енергия, нашия труд, нашите капитали. Ще създадем още стотици работни места“, каза основателят на EnduroSat.