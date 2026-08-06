Премиерът Румен Радев посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център.

Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научноизследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас.

"Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 г. – Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от Космоса, така че българската държава да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери", посочи министър-председателят.

Той допълни: "Ще се изгради високотехнологичен индустриален парк с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето. Този проект ще даде тласък на общините в региона".

Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита, разработени и произведени от „ЕндуроСат“

Във визитата участваха също вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов.