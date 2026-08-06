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Във визитата участваха също вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов
Премиерът Румен Радев посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център.
Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научноизследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас.
"Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 г. – Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от Космоса, така че българската държава да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери", посочи министър-председателят.
Той допълни: "Ще се изгради високотехнологичен индустриален парк с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето. Този проект ще даде тласък на общините в региона".
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Във визитата участваха също вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов.
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