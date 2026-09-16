Ново огнище на шарка по овцете и козите е установено в Кюстендилско. Заболяването е потвърдено в животновъден обект в село Ваксево, община Невестино, където се отглеждат 15 овце, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Сигналът е подаден от собственика на животните, след като той забелязал признаци на заболяването. По данни на Агенцията стопанинът е съдействал изцяло на ветеринарните власти.

БАБХ обяви огнище на шарка по овцете и козите в Кърджалийско

След установяването на огнището са предприети мерки за ограничаване и ликвидиране на заразата. Собствениците на засегнатите животни имат право на обезщетение съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Забраняват придвижването на овце и кози

Около засегнатия обект е определена 5-километрова защитна зона. В нея попадат селата Ваксево, Длъхчево-Сабляр, Друмохар, Еремия и Смоличано в община Невестино, както и Фролош в община Кочериново.

Въведена е и значително по-широка, 20-километрова надзорна зона. Тя обхваща населени места от общините Невестино, Кюстендил, Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Рила и Дупница в област Кюстендил, както и населени места от община Благоевград.

Сред тях са градовете Кюстендил, Бобошево и Кочериново, както и десетки села в района.

В защитната и надзорната зона се въвеждат ограничения за придвижването на овце и кози. Изключение се допуска за животни, предназначени за незабавно клане, при спазването на определени условия.

Откриха огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

Животните в засегнатите райони трябва да бъдат отглеждани в оборен режим. В стопанствата ще бъде извършено преброяване, а информацията за животните ще бъде актуализирана в системата „ВетИС“. Предвидени са и официални ветеринарномедицински проверки.

Започнало е епизоотично проучване, което трябва да проследи възможните пътища за разпространение на заболяването. Проверява се движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, които може да са свързани с огнището.

Специални изисквания ще важат и за придвижването и преработката на суровото мляко, произведено в засегнатите райони.

Редактор: Цветина Петкова