Тази дата не винаги е била началото на учебната година

Датата 15 септември за всеки от нас без колебание означава начало на учебната година. Но тази дата не винаги е била закон. Във времената на Възраждането, учебната година не е имала фиксиран старт.

През 18 и началото на 19 век в килийните училища децата започват занятия според ритъма на живота. Някъде учат само през зимата, когато работата по нивите спира. A другаде - почти през цялата година. Всичко зависи от общността, от учителя и от ежедневието на хората. Така е и в първите години след Освобождението. 

Над 55 000 деца влизат за първи път в класните стаи

15 септември

Първият опит за ред идва през 1897 година. Тогава професор Марин Дринов определя 1 септември за начало на учебната година. Само година по-късно държавата урежда и продължителността на обучението - 10 месеца в градовете и 7-8 в селата, за да могат децата да помагат в земеделската работа.

15 септември

Близо 20 години по-късно, на власт идва Александър Стамболийски и Българският земеделски народен съюз. Така, през призмата на селското ежедневие, първият учебен ден се премества от 1 на 15 септември. По съвсем практична причина - децата трябва първо да участват в прибирането на реколтата и чак след това да бъдат ученици.

15 септември

Властта с послания към учителите и учениците за първия учебен ден (СНИМКИ)

А към днешна дата повечето български деца учат за работата на полето само от учебниците. Но старта на училищния им живот продължава да се влияе пряко именно от земеделската работа. 

15 септември

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