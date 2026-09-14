Над 55 000 деца ще влязат за първи път в класните стаи с началото на новата учебна година. Първият звънец ще даде старт на занятията за повече от 700 000 ученици в общо 2322 училища в страната.

В образователната система работят над 92 000 педагогически специалисти, като повече от 20 000 от тях са в детските градини. Делът на младите кадри продължава да расте - близо един на всеки петима педагогически специалисти вече е на възраст до 35 години.

Всяко българско училище вече разполага със собствен STEM център

Новата учебна година започва и с над 2000 изградени STEM центъра. Учениците в държавните и общинските училища, както и в центровете за специална образователна подкрепа, ще могат да учат в специализирани пространства и високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи.

За изграждането им са инвестирани над 250 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Целта е учениците да имат повече възможности за практически занимания, експерименти и работа по проекти, както и да прилагат знания от различни учебни предмети.

Подготовката на училищната база продължи и през лятната ваканция. В страната са извършени повече от 600 ремонта, насочени към подобряване на условията за обучение и работа.

Междувременно първият учебен ден вече настъпи за хиляди български деца зад граница. Близо 40 000 ученици започнаха занятия в 410 български неделни училища, разположени в 44 държави. Училищата в страната са снабдени с необходимите учебници и учебни комплекти и са готови да посрещнат учениците за началото на новата учебна година.

Редактор: Цветина Петкова