Всички безплатни учебници и учебни комплекти за учениците от I до XII клас вече са доставени по места, а около 500 училища са приключили планираните ремонти преди началото на новата учебна година. Това стана ясно по време на национално съвещание на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев с началниците на Регионалните управления на образованието от цялата страна.

На срещата, водена от заместник-министър Таня Панчева, е обсъдена готовността на училищата за нормалното протичане на учебния процес след 15 септември, както и проблемите, които трябва да бъдат решавани на национално и регионално ниво.

От Министерството на образованието посочват още, че всяко българско училище вече разполага със собствен STEM център.

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Сред основните теми на съвещанието е била необходимостта от промени в механизма за финансиране на училищата. Министър Вълчев подчерта, че делегираните бюджети няма да бъдат премахвани, тъй като според него са се доказали като работещ механизъм.

Предвиждат се обаче промени в начина, по който се изчисляват субсидиите. Целта е да се ограничи влиянието на броя на учениците върху финансирането и да се избегне конкуренцията между училищата за привличане на повече деца.

Снимка: МОН

„Делегираните бюджети няма да бъдат премахвани или променяни. Те се утвърдиха като работещ механизъм. Трябва обаче да внесем така нужните промени в изчисляването на субсидиите“, заяви Вълчев.

По думите му сегашният модел, при който „парите следват ученика“, може да създава стимули за прикриване на реални проблеми, отсъствия и резултати. Министърът посочи, че трябва да се намери решение, което да не поставя малките училища в неравностойно положение.

Друг основен акцент е поставен върху дисциплината в училище. Според министър Вълчев много ученици се чувстват ощетени заради липсата на достатъчно добра дисциплина сред техните съученици.

Затова сред приоритетите ще бъде и засилването на връзката между училищата и семействата. От регионалните управления се очаква да насърчават по-активната комуникация между училищните ръководства и родителите както при възникнали проблеми, така и когато децата показват добри резултати и силни страни.

Министърът определи като предизвикателства още качеството на преподавателския труд и по-добрата координация между училищата и останалите институции.

Заместник-министър Таня Панчева представи и въвеждането на единен инструментариум за проследяване развитието на всички деца и тяхната готовност за училище.

Според нея това ще позволи още в началото на образователния път да бъдат установявани силните страни и затрудненията на учениците, което ще даде възможност за по-ранна и по-целенасочена подкрепа.

Панчева постави акцент и върху професионалното образование. По думите ѝ при следващия прием трябва да се отчита по-сериозно реалната необходимост от кадри в отделните региони.

„Има огромен дисбаланс между приема в професионално образование и реалните нужди на пазара на труда“, заяви заместник-министърът.

На работното съвещание са участвали началници и експерти от Регионалните управления на образованието, както и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

Редактор: Георги Иванов