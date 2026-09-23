В рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, президентът на България Илияна Йотова направи официално обръщение към световните лидери. Тя подчерта, че в днешната сложна геополитическа обстановка светът се нуждае не само от засилен диалог, но и от възстановяване на доверието и поемане на по-голяма отговорност.

Йотова заяви, че е необходим международен ред, основан на международното право и Устава на ООН. Тя подчерта, че организацията не трябва само да формулира принципи, но и да гарантира тяхното спазване, без да допуска прилагането на двойни стандарти. „ООН трябва да докаже не само че може да събира държавите, но и да действа”, посочи българският президент. Тя изрази подкрепата на страната ни за реформа на Съвета за сигурност, който по думите ѝ трябва да отразява съвременните реалности и да включва по-широко представителство от групата на държавите от Източна Европа.

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В речта си Илияна Йотова определи войната срещу Украйна като основно предизвикателство пред международната общност. Тя изрази убеденост, че е крайно време конфликтът да се премести от бойното поле към сферата на политиката и дипломацията. „Необходим е диалог и поне малко доверие, подкрепено със съответните гаранции”, заяви президентът.

Йотова акцентира върху това, че в центъра на всеки глобален отговор трябва да стои човекът – неговото достойнство, права и живот. Тя допълни, че Европа не може да остане само в ролята на наблюдател, а трябва да участва активно в изграждането на бъдещата архитектура за сигурност след края на военните действия.

Българският държавен глава благодари на настоящия генерален секретар Антонио Гутериш и посочи, че неговият наследник трябва да притежава кураж и лидерски качества, за да реализира необходимата промяна в световната организация.

В изказването си президентът подчерта и необходимостта от политически решения за деескалация на конфликтите в Близкия изток. „В Газа не може да бъде допуснат нов цикъл на разрушение, хуманитарна криза и насилие”, посочи Йотова. От трибуната на ООН президентът изрази своята почит към капитан Марин Маринов, който загуби живота си в Газа, докато изпълняваше хуманитарната си мисия.

„Необходимо е да се създадат условия за стабилизиране и възстановяване, надеждни гаранции за сигурността на Израел и ефективно палестинско управление. Единственото устойчиво решение е това за две държави - Израел и Палестина, живеещи една до друга в мир и сигурност. Това е единственият път, който може да даде на двата народа перспектива за достоен живот и мирно бъдеще”, заяви държавният глава.

В контекста на развитията около Иран Йотова открои въпроса за сигурността на световните морски пътища и на първо място на маршрута през Ормузкия проток. Държавният глава заяви, че страната ни подкрепя свободата и безопасността на международното корабоплаване и настоява за пълното спазване на приложимото международно право и Конвенцията на ООН по морско право.

„Световните конфликти внесоха нови, непознати досега заплахи, като застрашиха дори ядрената сигурност чрез безотговорни атаки срещу ядрени обекти“, посочи президентът. Тя подчерта, че България остава ангажирана с укрепването на международната архитектура за неразпространение, разоръжаване и контрол на въоръженията и с трите стълба на Договора за неразпространение на ядреното оръжие. „Подкрепяме целта за свят без тях, която трябва да се преследва с прагматични стъпки - повече прозрачност, проверим контрол и ограничаване на арсеналите”, каза Илияна Йотова.

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Президентът беше категорична, че нито една държава не може да се справи сама в борбата с тероризма, радикализацията, дезинформацията и киберзаплахите. Тя заяви, че като член на Съвета на ООН по правата на човека през периода 2024-2026 г. България работи за обществена среда, в която дискриминацията, расизмът, антисемитизмът и езикът на омразата нямат място. „Свободата на медиите, защитата на журналистите и достъпът до надеждна информация са съществена част от тази среда, особено в условията на нарастваща дезинформация”, заяви Йотова.

Сред основните теми на изказването на президента бяха и правата на децата и жените. „Правата на детето и достъпът до образование, равнопоставеното участие на жените и момичетата в обществените процеси и пълноценното включване на младите хора в тях са ключови за да изграждаме общества, в които всеки е част от решенията, които определят неговото бъдеще”, заяви Йотова, като подчерта, че неравенствата в света стават все по-дълбоки.

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България подкрепя конкретни международни усилия в тази посока - от гарантирането на правото на образование на всяко дете до последователното прилагане на Дневния ред „Жени, мир и сигурност”. Защитата на правата на човека не се измерва само с поетите ангажименти, а с реалните възможности за участие, образование и достоен живот. Подчерта неизменния ангажимент на България за устойчиви инвестиции в образованието, науката и културата.

„Това е нашата обща цел - общества, в които различията не разделят, омразата не определя, а правата и достойнството на всеки човек са защитени”, изтъкна държавният главаа.

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Редактор: Мария Барабашка