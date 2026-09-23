Руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман са извадени от черния списък на ЕС след постигнатото компромисно споразумение за удължаване на санкциите срещу Кремъл заради войната в Украйна, съобщиха дипломати.

Според вестник „Файненшъл таймс“ Франция е настоявала санкциите срещу Усманов да бъдат премахнати, за да бъде осигурено освобождаването на няколко френски граждани, задържани в Азербайджан - страна, с която според информации олигархът има тесни връзки.

Дипломатите казаха, че Латвия се е съгласила да се въздържи при гласуването, за да позволи споразумението да бъде прието след остър спор с Франция заради настояването Усманов да бъде изваден от списъка.

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Люксембург, според съобщенията, е искал санкциите срещу Фридман да бъдат отменени, тъй като богатият руснак съди Великото херцогство за близо 15 млрд. евро - сума, равняваща се на около половината от годишния му бюджет.

Ето какво е известно за двамата мъже, натрупали богатствата си през хаотичните години след разпадането на Съветския съюз.

Алишер Усманов: метали и телекомуникации

Според класацията на списание „Форбс“ състоянието на Усманов в момента се оценява на 14,1 млрд. долара, което го нарежда на 221-во място сред най-богатите хора в света.

Роден през 1953 г. в Узбекистан, който тогава е част от СССР, той прекарва шест години в затвора през 80-те години във връзка със случай на присвояване. След освобождаването си реализира първите си големи печалби от производството на найлонови торбички, които по това време са дефицитни и много търсени в Съветския съюз. По време на хаотичната приватизация през 90-те години натрупва състоянието си, след като придобива евтино акции в разрастващата се постсъветска металургична индустрия.

Отдавна се смята, че Усманов има тесни връзки с Кремъл. Той притежава холдинговата компания USM, както и MegaFon - един от основните мобилни оператори в Русия. Между 2000 и 2014 г. ръководи инвестиционно подразделение на руския енергиен гигант „Газпром“. Известен е и с това, че инвестира значителни средства във Facebook през 2009 г., преди да продаде акциите си през 2013 г. с голяма печалба.

„Най-големият му актив е делът му в гиганта в производството на желязна руда и стомана „Металоинвест“. Той притежава и дялове в китайския гигант Xiaomi и други компании в областта на телекомуникациите, минното дело и медиите“, посочва „Форбс“.

73-годишният бизнесмен води мащабна съдебна битка срещу санкциите на ЕС и Великобритания срещу него.

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Михаил Фридман, банкерът

Роден през 1964 г. в Лвов, Западна Украйна, Михаил Фридман има състояние, оценявано на около 16,6 млрд. долара, което го нарежда на 166-о място сред най-богатите хора в света според „Форбс“. Фридман има руско и израелско гражданство.

В края на 80-те години, заедно с двама свои състуденти - бъдещите олигарси Алексей Кузмичев и Герман Хан, той навлиза в бизнеса, възползвайки се от икономическата либерализация, започната от последния съветски лидер Михаил Горбачов. След разпадането на СССР натрупва огромно състояние благодарение на „Алфа банк“ - една от най-големите банки в Русия, която беше санкционирана от западните държави през 2022 г.

През 1996 г. Фридман е един от седемте олигарси банкери, които работят за осигуряването на преизбирането на президента Борис Елцин. При управлението на Владимир Путин, който постави руските олигарси под контрола на Кремъл, той успява да изгради своята империя - конгломерата „Алфа груп“, чиято дейност обхваща петролния и газовия сектор, банкирането, телекомуникациите и търговията на дребно.

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През 2004 г. Фридман създава съвместно предприятие с британския петролен и газов гигант BP благодарение на връзките си с Кремъл, посочва „Форбс“. През 2013 г. продава дела си срещу 5,1 млрд. долара. През 2013 г. той е сред съоснователите на голямата инвестиционна компания LetterOne в Люксембург. Оттегля се от борда на директорите ѝ през 2022 г., след като става обект на санкции от Европейския съюз.

През 2024 г. започва съдебна процедура с искане Люксембург да му изплати близо 15 млрд. евро финансово обезщетение за щетите, причинени от замразяването на активите му в резултат на санкциите. Той е обект и на санкции от Великобритания и САЩ, които са го лишили от имотите му в Лондон - сред тях викторианско имение, оценявано на 100 млн. долара, според „Форбс“. Фридман оспорва всички тези мерки и твърди, че няма връзки с Кремъл.

Редактор: Цвета Лазаркова